Star Wars a quanto pare sarà ai The Game Awards, con data di uscita

Star Wars Jedi Survivor è ancora avvolto nel mistero, sebbene a quanto pare presto potremo sapere la data di uscita ufficiale del gioco.

Il seguito di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) è stato annunciato ormai molto tempo fa, ma il gioco non si è ancora mostrato in veste ufficiale.

Nei mesi sono comparsi molti indizi su una presunta data di uscita, nonostante EA non abbia ancora proferito parola al riguardo.

Ora, dopo che di recente sono spuntate ben due possibili date di uscita di Star Wars Jedi Survivor, il ben noto Jeff Grubb rivela quando vedremo il gioco in azione.

Via social, Grubb ha infatti rivelato che la nuova avventura di Cal Kestis sarà mostrata quasi certamente ai prossimi The Game Awards che si terranno il prossimo mese di dicembre, come riportato anche su ResetEra.

Ma non solo: sempre nello stesso post, Grubb ha anche reso noto che la data di uscita dovrebbe essere fissata durante il mese di marzo del prossimo anno.

Da ciò che era stato riportato alcune settimane fa, Electronic Arts descrive presumibilmente il gioco come una “IP principale” che verrà pubblicato prima del 31 marzo 2023.

Ma non solo: alcune settimane fa era emerso un report abbastanza attendibile che identificava Star Wars Jedi Survivor come puntuale e senza alcun rinvio all’orizzonte.

A fronte di questa e altre notizie precedenti, marzo 2023 diventa sempre più un periodo plausibile per la release della nuova avventura ambientata in una galassia lontana lontana. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Il prossimo capitolo promette tra le varie cose una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo voglia fare un salto di qualità.

Infine, lo sviluppatore ha già chiarito che la maggior parte dei miglioramenti di Survivor riguarderà soprattutto l’aspetto grafico, quindi non ci resta che sperare che le cose vengano fatte per bene.