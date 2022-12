Star Wars Jedi Survivor, la Collector’s Edition è bella (ma ha una grave mancanza)

In occasione dei TGA, Electronic Arts ha offerto il reveal del gameplay di Star Wars Jedi Survivor, un gioco che promette di mandare in estasi i fan di Star Wars.

Il seguito di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) è stato annunciato tempo fa, ma da pochi giorni ha deciso di mostrarsi in veste ufficiale al grande pubblico.

Dopo il colpo di scena con tanto di annuncio da parte dell’editore americano, i fan sono stati felici di vedere nuovamente in azione Cal Kestis.

Ora, dopo che dai TGA è stato confermato che il gioco vedrà la luce il 17 marzo 2023 su console current-gen e PC, sembra però che la Collector’s Edition abbia un problema non da poco.

Come riportato da The Gamer, se acquistate l’edizione da collezione del gioco, potrete mettere le mani anche sulla spada laser classica di Cal, ma a quanto non è tutto rose e fiori.

Limited Run Games offre un’edizione da collezione da 300 dollari per il gioco, che include una replica funzionale a grandezza naturale della spada laser di Cal, insieme a una scatola e a una steelbook.

Include anche alcuni cosmetici di gioco ispirati a Obi-Wan Kenobi, sebbene a quanto pare la spada laser manca di una vera e propria… spada.

Se infatti volete una spada laser completa, come quella che avete visto brandire da Cameron Monaghan ai The Game Awards, dovrete sborsare un extra.

Secondo il sito web di Limited Run, l’edizione da collezione include solo l’elsa, mentre la lama è “venduta separatamente”.

Come potete immaginare, i fan sono infuriati: nel Subreddit di Fallen Order, vari commenti hanno parlato di un prezzo eccessivo e del fatto che non viene offerta nemmeno una spada laser nella sua interezza. Staremo a vedere se LR cambierà idea, aggiungendo la spada nel pacchetto.

Restando in tema, giorni fa Electronic Arts ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Jedi Survivor tramite la pagina del negozio di Steam.

Ma non solo: il prossimo capitolo della serie promette tra le varie cose una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo voglia fare un salto di qualità.

Aspettiamo in ogni caso anche di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, visto che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.