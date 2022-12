Star Wars Jedi Survivor si mostra, la Forza scorre potente ai The Game Awards

Dopo le conferme dei giorni scorsi, Electronic Arts ci ha graziato con il reveal del gameplay di Star Wars Jedi Survivor durante di The Game Awards 2022, la serata di gala che si sta tenendo proprio in queste ore.

Il seguito di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) è stato annunciato ormai molto tempo fa, ma ora ha deciso di mostrarsi in veste ufficiale.

Dopo il colpo di scena con tanto di annuncio da parte dell’editore americano, è il turno di vedere finalmente il ritorno di Cal Kestis in azione.

Ora, dai TGA è stato confermato che il gioco vedrà la luce il 17 marzo 2023 su console current-gen e PC. Poco sotto, il nuovo ed emozionante trailer.

La descrizione ufficiale di Star Wars Jedi Survivor, via Steam, recita:

STAR WARS Jedi: Survivor™ è ambientato cinque anni dopo gli eventi di STAR WARS Jedi: Fallen Order™. Cal deve sempre guardarsi le spalle dall’Impero e continua a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Sviluppato dai veterani di Respawn Entertainment, Jedi: Survivor promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di STAR WARS, oltre che gli emozionanti combattimenti, apprezzati per la prima volta in Jedi: Fallen Order. STAR WARS Jedi: Survivor è in sviluppo per gli hardware dell’attuale generazione e promette di offrire un’esperienza di STAR WARS più ricca e profonda ai giocatori di tutto il mondo, alla sua uscita nel 2023.

