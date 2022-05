Star Wars Jedi: Survivor avrà una trama più oscura di Fallen Order

Non molte ore fa è stato annunciato ufficialmente Star Wars Jedi: Survivor, atteso seguito delle avventure di uno degli ultimi Jedi rimasti dopo l’epurazione: Cal Kestis.

Il capitolo originale, che potete acquistare comodamente e a basso prezzo su Amazon, è stato un successo per fan e non della saga, rappresentando un gioco action davvero ben fatto.

Dopo i numerosi rumor, finalmente Survivor si è mostrato, rivelando per la prima volta anche il suo titolo ufficiale. Se volete dare uno sguardo al trailer divulgato nelle scorse ore, potete andare direttamente a questo link.

Adesso però abbiamo anche altre novità riguardo il nuovo titolo che provengono direttamente dal game director Stig Asmussen, il quale si è espresso in un’intervista sul sito ufficiale di Star Wars (via VGC).

Durante quest’ultima è stato chiesto al director se il nuovo Survivor avrà una trama più oscura, «misteriosa e minacciosa» rispetto al capitolo originale, e a quanto pare dovremmo aspettarci grandi cose, con un atmosfera generale più pesante e intrigante della precedente. Ecco le parole precise di Asmussen:

«Si, hai azzeccato. Esattamente quello è lo scopo del tono del gioco, lasciare il giocatore con molte domande ma anche molto intrigato. Il titolo è tutto incentrato sulla sopravvivenza. Ecco perché si chiama Jedi: Survivor. Sono tempi bui e Cal e l’equipaggio stanno facendo tutto il necessario per sopravvivere. Ciò potrebbe significare che stanno creando connessioni con persone che, in altri tempi, sarebbero state considerate sgradevoli. Alcune di queste le vediamo nel trailer e, ancora una volta, non voglio svelare nulla, ma c’è sicuramente un senso di…Non voglio rovinare nulla, mi dispiace!».

Avventure oscure attendono dunque il nostro Jedi e compagnia, e tutto sarà condensato in un gioco più maturo e intrigante del capitolo originale, e che probabilmente già è l’oggetto del desiderio di molti fan.

Ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor uscirà nel 2023, e sarà ambientato 5 anni dopo le vicende narrate in Fallen Order. Il gioco sarà un’esclusiva per console next-gen, dunque per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Infine, sapevate che il nuovo Survivor potrebbe avere dei forti collegamenti con una serie uscita da poco su Disney+?