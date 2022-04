Star Wars, annunciato un nuovo gioco: sarà coinvolta l’autrice di Uncharted

Visto che i videogiochi di Star Wars non finiscono mai, arriva l’annuncio a sorpresa di un nuovo titolo in sviluppo presso Skydance New Media, lo studio diretto da Amy Hennig.

La Hennig è tra le autrici più influenti del settore, responsabile tra le tante della saga di Uncharted.

Neanche il tempo di archiviare il successo dell’ultimo LEGO Star Wars, un titolo che ha sbancato su Steam, che arriva l’annuncio di un nuovo videogioco ambientato nella galassia lontana lontana.

Un titolo che ha creato anche dei fenomeni collaterali davvero assurdi, come l’action figure di Luke che è schizzata a prezzi assurdi su eBay.

Skydance New Media era già al lavoro su un altro titolo action adventure, dal forte stampo narrativo, con una licenza del mondo Marvel, ma a quanto pare le sfide non bastano.

L’annuncio di questo nuovo videogioco di Star Wars arriva tramite i canali ufficiali, che ci forniscono anche moltissime informazioni per quanto riguarda la struttura di questo progetto.

We are proud to announce that @LucasfilmGames is teaming up with Skydance New Media to create a richly cinematic action-adventure with an original story set in the legendary Star Wars galaxy. Read more here: https://t.co/JAUwSgAeoz pic.twitter.com/4tr4yUZNS3 — Star Wars (@starwars) April 19, 2022

Il titolo è descritto come un’avventura story-driven, un action adventure con una storia originale ambientata, ovviamente, nella galassia di Star Wars.

Skydance New Media collaborerà a stretto contatto con Lucasfilm Games, con l’obiettivo di sviluppare un’avventura videoludica genuina dedicata a tutti i fan della saga fantascientifica.

Amy Hennig, autrice di serie come Legacy of Kain, Jak and Dexter e Uncharted, sarà alla guida dello studio, e quindi di questo nuovo videogioco di Star Wars.

«Vedere Star Wars nel 1977 ha riscritto la mia mente da 12enne, plasmando la mia vita creativa e il futuro in maniera indelebile», ha commentato l’autrice. Per il quale questo rappresenta un ritorno, visto il suo coinvolgimento con il gioco di Star Wars di Visceral Games che non ha mai visto la luce.

Un bel momento per i videogiochi di Star Wars, anche considerato che riescono a vendere addirittura più di Elden Ring, in alcune circostanze.

Star Wars Eclipse, invece, sembra essere uscito dalla situazione di stallo di qualche tempo fa. È spuntata addirittura una finestra di uscita.

