Star Wars Eclipse uscirebbe prima del previsto: ci sono conferme sul lancio

Nonostante le ultime voci di corridoio parlassero di una situazione quasi disastrosa per Star Wars Eclipse, sembra che l’ultimo progetto di Quantic Dream stia procedendo meglio di quanto fosse possibile immaginare.

Dopo il grande successo ottenuto da Detroit Become Human (che potete acquistare in offerta su Amazon) c’è sicuramente molta curiosità intorno al prossimo adattamento dell’universo di Guerre Stellari, che potrebbe anche uscire prima del previsto.

Sebbene vada sottolineato che gli sviluppatori non hanno mai annunciato possibili finestre di lancio, le previsioni degli esperti lasciavano intendere che il lancio sarebbe arrivato solo tra molti anni, a causa di uno sviluppo decisamente travagliato.

L’insider AccountNGT, il primo ad anticipare l’esistenza di Star Wars Eclipse prima ancora del suo annuncio ufficiale, in queste ore ha voluto confermare che in realtà la produzione non avrebbe subito alcun intoppo e che i lavori starebbero procedendo con i giusti tempi, confermando allo stesso tempo l’arrivo di un nuovo triplo-A basato su The Dark Sorcerer.

Rispondendo però alle domande dei fan su Twitter, l’insider sottolinea che sarebbe comunque Star Wars Eclipse il prossimo grande progetto in arrivo di Quantic Dream, il cui sviluppo starebbe andando «meglio di quanto alcuni vorrebbero farvi credere» (via Wccftech).

AccountNGT si è detto così sicuro da aver voluto diffondere anche la possibile finestra di lancio del titolo: l’ambizioso capitolo sarebbe in arrivo nel 2025. Una data che, sebbene ancora molto distante, è molto più vicina rispetto a quanto pronosticato in precedenza.

Lo sviluppo del titolo sarebbe iniziato solo nel 2021, dunque i lavori potrebbero durare all’incirca 4 anni, il tempo necessario per realizzare un’esperienza che possa essere all’altezza degli appassionati.

As I said before, probably 2025. They started development in early 2021. — AccountNgt (@accngt) April 16, 2022

Considerando che è stato proprio lui a svelare il gioco prima del suo annuncio ufficiale e che già in passato si è dimostrato una fonte affidabile, potrebbe valere la pena di tenere d’occhio il 2025 videoludico: ovviamente vi ricordiamo comunque di prendere la notizia con le dovute precauzioni, dato che non è ancora arrivata ancora alcuna conferma dagli sviluppatori.

Gli sviluppatori sono stati recentemente al centro dell’attenzione per via di una possibile acquisizione in arrivo, che faciliterebbe notevolmente proprio lo sviluppo di Star Wars Eclipse.