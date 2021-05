Migliori giochi di Star Wars | Maggio 2021

I fan di Star Wars aspettano con entusiasmo questo giorno, anche in tempi abbastanza incerti come quelli che stiamo vivendo in questi anni: parliamo del 4 maggio , il cosiddetto May the 4th, che richiama quel “may the Force” tanto caro agli amanti della saga di George Lucas. Tradizionalmente, insomma, la data odierna è quella delle grandi celebrazioni per gli amanti delle Guerre Stellari, che condividono la loro passione e si divertono a confrontarsi su film e opere transmediali dedicati al franchise. Compresi, ovviamente, i videogiochi.

Se, quindi, volete avvicinarvi ai videogiochi di Star Wars ma non sapete come muovere i vostri primi passi, abbiamo deciso di operare la nostra selezione dei migliori giochi di Star Wars: abbiamo deciso di coinvolgere alcuni videogiochi classici irrinunciabili che dovreste recuperare nonostante i comparti tecnici non più all’avanguardia, così come titoli più recenti che hanno dimostrato di sapere tenere fede alle aspettative degli esigenti fan di Guerre Stellari.

Vediamo, allora, la nostra selezione, nell’attesa di sapere quante altre importanti novità arriveranno dopo gli annunci recenti di Lucasfilm Games, che non lavorerà più esclusivamente con Electronic Arts per i futuri titoli a tema Star Wars. Che la Forza sia con voi!

I migliori giochi di Star Wars

Star Wars: Knights of the Old Republic

Il classico videoludico intramontabile di Star Wars

Da molti considerato come il miglior videogioco di Star Wars mai realizzato, Knights of the Old Republic è uno dei grandi lavori firmati da nientemeno che BioWare – software house celebre per i mondi che realizza e in cui potete esprimervi molto più di quanto vi sia consentito nelle opere di altri autori. Il gioco vi permette di esplorare le galassie dal punto di vista dei guerrieri Jedi e di scoprire tanti, tanti retroscena su tutti i personaggi che incontrerete nel cammino. Nonostante sia uscito originariamente nel 2003, è ancora oggi un gioco irrinunciabile.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Uno Star Wars moderno di grande qualità

Estremamente più recente (è, di fatto, l’ultima avventura a tema uscita), Star Wars Jedi: Fallen Order ha colpito tantissimo critica e pubblico, in positivo, per il suo essere sia molto godibile come videogioco, sia per il riuscire a incastrarsi alla perfezione nella loro della saga di Guerre Stellari, al punto da essere considerato canonico. Firmato da Respawn Entertainment e uscito nel 2019, il gioco è un action adventure che propone meccaniche da metroidvania permettendovi di svelare tanti segreti del mondo di Star Wars. Tra sconti con Inquisitori e la rappresentazione di veicoli storici della serie, il protagonista Cal dovrà misurarsi con tante difficoltà che vi appassioneranno.

Star Wars Squadrons

Per chi sogna di essere un pilota spaziale

Altrettanto recente ma di diversa caratura è invece Star Wars Squadrons: firmato da Electronic Arts, il gioco si incentra questa volta sulle epiche battaglie spaziali nei panni di un pilota della Vanguardia della Nuova Repubblica o, se preferite, di uno dell’Impero Galattico – interamente a vostra scelta. Interamente in prima persona, il gioco vi permette di muovervi ad alta velocità, di collaborare con i membri della vostra squadra e di abbattere avversari per ansare avanti. Comprende sia una modalità storia in singolo, sia delle sfide multiplayer da vivere in compagnia di altri giocatori.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Sì, è bello anche il seguito

Non giriamoci intorno: se avete amato il primo episodio, probabilmente amerete anche Star Wars: Knights of the Old Republic 2. Uscito originariamente nel 2004 con la firma di nientemeno che Obsidian Entertainment (e dell’autore, oggi discusso in seguito a recenti scandali, Chris Avellone), il titolo colpì la critica per la sua capacità di proporre scenari e narrativa molto più vicini ai grigi, portando il giocatore a interrogarsi sulle sue azioni. Ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo titolo, vi metteva nei panni di un Jedi esiliato dall’ordine, che doveva misurarsi con la presa di sopravvento da parte dei Sith.

Star Wars: Battlefront 2

Nel mondo di Star Wars, su piattaforme recenti

Chiudiamo la nostra selezione con un altro titolo piuttosto recente, che Electronic Arts e DICE hanno migliorato via via: parliamo di Star Wars: Battlefront 2, tutt’oggi molto facile da recuperare (è uscito solo nel 2017) e che, al di là delle polemiche che riguardarono il suo multiplayer e che portarono a correggere la rotta, propone un’esperienza dedicata a Star Wars molto ricca e che appassiona molte persone. Dopo le polemiche per le microtransazioni, infatti, EA ha pubblicato numerosi aggiornamenti e contenuti correttivi gratuiti, al punto che molti membri della community di Star Wars amano giocare questo shooter in soggettiva e in terza persona.

