LEGO Star Wars, debutto stellare per l’ultimo capitolo: è record su Steam

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è finalmente arrivato ad allietare tutti gli appassionati di Star Wars, LEGO e videogiochi, con un titolo che si è rivelato davvero ottimo.

Come vi abbiamo confermato anche nella nostra recensione, con cui abbiamo lodato il lavoro svolto nel proporre quella che è la migliore saga videoludica, in salsa LEGO e forse oltre, dedicata a Guerre Stellari.

L’ultimo videogioco di LEGO Star Wars si è fatto attendere non poco, perché era dal 2019 che non lo vedevamo più in azione.

All’inizio dell’anno, invece, il titolo non solo è tornato a mostrarsi ma, dopo un travagliato sviluppo, si è piazzato finalmente in una data di uscita precisa.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (che potete acquistare su Amazon) aveva dato fin da subito delle vibrazioni positive ai fan della saga di George Lucas. Al di là delle recensioni entusiastiche, anche le vendite hanno dimostrato che c’era grande attesa.

Come riporta VGC, il titolo ha segnato un debutto stellare su Steam, totalizzando un numero record di giocatori connessi.

Il titolo è uscito lo scorso martedì e, in sole due ore, è riuscito a raggiungere un picco di ben 82.517 giocatori connessi in contemporanea. Staccando di netto alcuni tra i più amati giochi di Steam come Team Fortress 2, Rainbow Six Siege e Football Manager 2022.

Rappresentando già un risultato ottimo di per sé, il dato assume ancora più valore se confrontato con altri videogiochi LEGO. Come Marvel Super Heroes, detentore del record finora, che è arrivò all’epoca a soli 5.933 utenti connessi.

Un nuovo dato da confrontare le i videogiochi a mattoncini, con un 1200% rispetto ai precedenti. Ecco il confronto con i titoli degli ultimi anni, in termini di utenti connessi:

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (82,517)

Lego Marvel Super Heroes (5,953)

Lego The Hobbit (5,550)

The Lego Ninjago Movie Videogame (5,434)

Lego The Lord of the Rings (5,045)

Lego Worlds (4,911)

Lego Jurassic World (3,498)

Lego Star Wars: The Force Awakens (2,586)

Lego Batman 3: Beyond Gotham (2,186)

Lego Marvel’s Avengers (2,112)

Un vero e proprio plebiscito per il titolo, che nei suoi contenuti aggiuntivi ospiterà anche i personaggi più amati delle recenti serie Disney+.

A proposito di record anche lo stesso Steam non se la cava male perché, nonostante la concorrenza, è ancora uno degli store digitali più visitati dall’utenza.