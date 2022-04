LEGO Star Wars ha venduto più di Elden Ring, ma c’è un motivo

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, è stata una vera sorpresa. Una celebrazione della saga di George Lucas in versione mattoncini.

Il titolo, che potete recuperare su Amazon, è la migliore saga videoludica, in salsa LEGO e forse oltre, dedicata a Guerre Stellari.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra approfondita recensione, lodando il lavoro svolto insieme alla grandissima cura nel raccontare una delle saghe cinematografiche più importanti di sempre.

Ed è piaciuto decisamente anche al pubblico, perché l’ultimo LEGO Star Wars ha fatto un debutto stellare su Steam, infrangendo ogni record.

Ma non è finita qui perché, stando ai dati di vendita provenienti dal Regno Unito, LEGO Star Wars è riuscito a battere anche l’inossidabile Elden Ring.

Il blockbuster di From Software capitola di fronte ai mattoncini stellari, che hanno realizzato un lancio migliore di quello del soulslike, vendendo di più.

Come riporta PCGamesN, la settimana di uscita dell’ultimo LEGO Star Wars è andata meglio di quella di Elden Ring, che risulta sconfitto.

Ecco i videogiochi più venduti della scorsa settimana, negli UK:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Kirby and the Forgotten Land FIFA 22 Elden Ring Pokémon Legends: Arceus Mario Kart 8 Deluxe Lego Harry Potter Collection WWE 2K22 Just Dance 2022 Animal Crossing: New Horizons

C’è una precisazione da fare, in questo caso. Stiamo parlando unicamente delle vendite tramite mercato retail, ovvero le copie fisiche. Si tratta, dati alla mano, del secondo miglior lancio retail del 2022.

Il primato è ancora in mano a Leggende Pokémon: Arceus, che è il videogioco con l’esordio più esplosivo del 2022, finora.

Rimanendo in casa Nintendo, di recente c’è stato un episodio molto curioso riguardo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Una impennata di vendite con un tempismo sospetto.

Nella classifica c’è un altro titolo della Grande N che si gode il successo. Kirby, protagonista del gioco, si è goduto anche un Grammy Award di recente.

Ma Elden Ring è un successo globale tra copie fisiche e digitali vendute, ed i giocatori stanno continuando a spolpare ogni dettaglio dell’Interregno di From Software.