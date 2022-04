LEGO Star Wars, i bagarini lo comprano in massa per “colpa” di Luke

Un videogioco come LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker unisce fandom, appassionati di LEGO, di Star Wars e collezionisti… e quindi i bagarini.

La Deluxe Edition del gioco, che forse potete ancora trovare su Amazon, è il nuovo bersaglio dei bagarini, che stanno facendo di tutto per comprarne più copie possibile.

E non perché sono dei fan della saga di Star Wars che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, viene raccontata in maniera egregia in questo nuovo videogioco LEGO.

Un effetto del successo del gioco, che ha sbancato ogni record dei precedenti giochi LEGO su Steam? No, c’è un motivo molto preciso per questo interesse sfrenato.

La Deluxe Edition del nuovo LEGO Star Wars contiene, tra le altre cose, una minifigure esclusiva di Luke Skywalker, in cui il cavaliere jedi beve il suo amato latte blu, con tanto di baffo sporco.

Si tratta di una minifigure LEGO che non si può ottenere in altro modo, e pertanto è realmente esclusiva. E, come dicevamo, quando si parla di LEGO e collezionismo, arrivano i bagarini.

I quali stanno prendendo d’assedio i negozi, come riporta Eurogamer.net, per acquistare ogni Deluxe Edition del gioco che trovano. Perché, forse è inutile specificarlo, la minifigure di Luke Blue Milk si può ottenere solo con l’edizione fisica del gioco.

Il tutto per rivenderla poi su eBay, dove già spuntano come funghi inserzioni con la minifigure LEGO in questione a prezzi molto alti.

Come potete constatare andando nel sito di ecommerce, ci sono già inserzioni che arrivano a costare quanto LEGO Star Wars stesso.

Insomma, se avete acquistato questa versione del gioco in formato fisico potrebbe essere una buona idea non scartare Luke Blue Milk dalla sua confezione.

In formato digitale, invece, LEGO Star Wars ha ottenuto un successo molto importante: ha battuto Elden Ring in quanto a vendite.

I bagarini che continuano ad assediare PS5, invece, devono scontrarsi con le nuove misure messe in campo da Sony per arginare il fenomeno.

Almeno quando non finiscono a pagare per le proprie intenzioni, come successo qualche tempo fa.