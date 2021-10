Star Wars, a breve verrà annunciato un nuovo gioco da Disney e Lucasfilm

A quanto pare potrebbe essere giunto il momento di scoprire un nuovo videogioco di Star Wars, stando a ciò che Disney e Lucasfilm stanno pubblicando in questi giorni.

Dopo l’ottimo Jedi: Fallen Order, non c’è stato molto fermento in quanto a nuovi titoli basati sull’universo di George Lucas.

Durante l’ultimo PlayStation Showcase è stato annunciato il ritorno di Knights of the Old Republic con un remake su PlayStation 5, che sarà molto fedele all’originale.

Mentre, recentemente, è uscita fuori la possibilità che Quantic Dream possa essere al lavoro proprio su un titolo di Star Wars, ma sono solamente rumor non confermati.

Ma entro la fine dell’anno, in realtà poche settimane, potrebbe esserci l’annuncio di un nuovo videogioco a tema Star Wars.

A riportarlo è IGN US, attraverso l’analisi di una comunicazione fatta da Disney e Lucasfilm tramite le pagine ufficiali del brand.

Le due aziende hanno mostrato una roadmap di annunci che, nei prossimi mesi, faranno felici tutti i fan di Star Wars.

L’iniziativa si chiama “Bring Home the Bounty”, all’interno della quale verranno annunciati nuovi giocattoli, collezionabili, libri e tanto altro.

Da qui alla fine dell’anno ci sarà un annuncio a settimana, e durante la settimana dieci, in cui cade il 14 dicembre, sembra proprio che ci sarà qualcosa a tema videogiochi:

Disney and Lucasfilm are teasing a Star Wars video game 'debut' of some kind in December Link: https://t.co/rf3WnvBunU The "Bring Home the Bounty" publishing campaign will debut new Star Wars toys, collectibles, books, apparel, and more each week through the end of the year. pic.twitter.com/oHk4chkIOz — Shinobi602 (@shinobi602) October 13, 2021

L’icona presentata all’interno della roadmap parla molto chiaro e, in un modo o nell’altro, vedremo qualcosa legato ai videogiochi nel mondo di Star Wars. La speranza è che non sia qualcosa di già annunciato, oppure un titolo mobile.

Nel frattempo, l’originale Star Wars Knights of the Old Republic arriverà anche su Nintendo Switch, per la prima volta.

Mentre ci sarà un videogioco di prossima uscita che si ispirerà a Star Wars, un titolo insospettabile che prenderà spunto dalla trama de L’Impero Colpisce Ancora.

Nell’attesa, invece, vi ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi a tema Star Wars, nel caso ve ne siate persi alcuni.