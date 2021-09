Spider-Man 2, Insomniac prenderà ispirazione da Star Wars per la trama

È stato uno degli annunci più amati dell’ultimo PlayStation Showcase, e oggi torniamo a parlare di Marvel’s Spider-Man 2 attraverso le parole della Casa delle Idee stessa.

Il nuovo titolo di Insomniac sarà il seguito dell’originale Marvel’s Spider-Man, in cui vedremo però anche Miles Morales ed una serie di nuovi villain, tra cui Venom.

Il reveal all’ultimo evento PlayStation ha lasciato tutti a bocca aperta per la bellezza delle immagini, che Insomniac ha specificato non fossero in CGI ma in tempo reale.

Marvel’s Spider-Man 2 è stato mostrato insieme ad un altro gioco dedicato ad un altro personaggio Marvel, il quale però non uscirà affatto presto.

Di recente, tramite Eurogamer.net, si è tornato a parlare del titolo proprio tramite un podcast ufficiale Marvel, tramite il quale è stato svelato un legame abbastanza interessante.

Durante This Week in Marvel, podcast ufficiale dell’azienda, il vice presidente Bill Rosemann ha discusso brevemente di Marvel’s Spider-Man 2:

«Se il primo gioco di Spider-Man era Star Wars, Spider-Man 2 sarà il nostro Impero, sarà un pò più oscuro.»

Rosemann si riferisce ovviamente a L’Impero Colpisce Ancora, sequel della trilogia originale di Guerre Stellari, e quinto capitolo della saga di Star Wars allargata.

In fondo in Marvel’s Spider-Man 2 i due Arrampicamuri dovranno vedersela anche con Venom, un villain che di certo non le manda a dire e non rappresenta esattamente un avversario onorevole.

Chissà quali delle tante saghe legate al simbionte alieno verranno adattate, ma di sicuro ci aspettiamo una trama più matura, magari con un accenno di violenza maggiore, e in generale qualcosa di più incline alla natura brutale di Venom.

Una caratteristica che potrebbe accomunare anche l’altro progetto di Insomniac, perché anche Marvel’s Wolverine non sarà adatto a tutti.

Entrambi i progetti, in ogni caso, non usciranno su PlayStation 4 e saranno esclusiva totale dell’attuale generazione di console.

Insomniac sarebbe al lavoro anche su un altro progetto, addirittura un videogioco multiplayer, sempre legato al mondo Marvel.