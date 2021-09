Star Wars: Knights of the Old Republic arriva su Switch

Se siete amanti di Star Wars: Knights of the Old Republic, il grande classico che di recente ha visto anche l’annuncio di un remake, sarete ben felici di scoprire che il gioco è vicino allo sbarco anche su Nintendo Switch.

Con una breve parentesi nel corso dell’odierno Nintendo Direct, infatti, è stato confermato che i giocatori potranno vivere le imprese di Knights of the Old Republic comodamente sulla loro console Switch, e senza dover nemmeno attendere troppo a lungo. L’uscita, infatti, è stata già fissata per il prossimo 11 novembre.

KOTOR arriverà l'11 novembre su Switch

Le prime immagini del gioco ci parlano di un porting duro e puro del gioco originale, ma attendiamo di apprendere tutti gli ulteriori dettagli e di riferirveli come d’abitudine sulle nostre pagine.

