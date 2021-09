Star Wars, autori di Detroit e Heavy Rain al lavoro su un nuovo gioco? C’è un indizio

Secondo una voce che sta girando in queste ore, Quantic Dream sarebbe al lavoro su un titolo basato sull’universo di Star Wars.

La software house francese autrice di titoli quali Heavy Rain e Detroit Become Human ha dimostrato una certa predisposizione per le storie dal forte impatto narrativo confezionate in prodotti di primissimo livello.

Che un nuovo gioco fosse in cantiere era chiaro già da qualche mese, con una rassicurazione per tutti i fan giunta per bocca del fondatore David Cage.

La software house di Fahrenheit ha inoltre speso parole di lode per PS5 in tempi non sospetti, rendendo l’ipotesi di un nuovo prodotto per l’ammiraglia Sony ancora più allettante.

La presunta “rivelazione” (da prendersi sempre e comunque con le pinze in assenza di una conferma ufficiale) arriva dall’insider Tom Henderson, sempre molto informato.

Responsabile di una serie di leak su Battlefield 2042 (rivelatisi molto attendibili) Henderson ha appena condiviso su Twitter un’immagine che parla da sé (via DSOG):

L’insider non ha incluso nel tweet eventuali didascalie o dettagli aggiuntivi, ma ha lasciato intendere che qualcosa sta bollendo in pentola in casa Quantic Dream.

L’immagine raffigura il primo androide incontrato da Connor in Detroit Become Human con due spade laser a coprirne il volto: abbastanza eloquente, no?

Per avvalorare il suo suggerimento Henderson ha deciso di mettere un like ad ogni commento, ancora una volta su Twitter, in cui viene menzionata la saga di Star Wars.

È probabile che nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli; fino a quel momento vi invitiamo a tenere a freno l’entusiasmo prima di gettarvi in esaltanti elucubrazioni.

Se il franchise creato da George Lucas è la vostra passione, il remake di KOTOR in esclusiva PS5 non potrà che farvi felici (anche se per ora c’è solo un teaser).

Rifacimento che non vedrà il coinvolgimento né di EA né di BioWare, come “confermato” (seppur in maniera evasiva) dalla stessa società statunitense.

Se in attesa di ulteriori conferme (o smentite) da parte di Quantic Dream volete continuare a sognare, potete dare un’occhiata al gioco di The Mandalorian (ma occhio alle delusioni).