Star Wars: KOTOR Remake sarà molto fedele all’originale, ecco perché

All’apertura della PlayStation Experience siamo stati a dir poco sorpresi con Star Wars: KOTOR Remake, riedizione dello storico Star Wars: Knights of the Old Republic.

Il titolo originale è stato da sempre uno dei più apprezzati, ed i fan portano Star Wars: Knights of the Old Republic nel cuore.

Una saga, quella di Star Wars, che sul fronte videoludico non ha avuto degli esponenti sempre troppo entusiasmanti.

Curiosamente in Death Stranding c’è una citazione proprio alla saga cinematografica, che Kojima non poteva ovviamente lasciarsi scappare.

Star Wars: KOTOR Remake si è già caricato di tantissime aspettative da parte del pubblico, che dopo Star Wars Jedi: Fallen Order ha bisogno di un altro titolo di rilievo ispirato alla saga.

Ma il titolo sarà molto fedele all’originale, nonostante sia un remake, perché come riportato da Gaming Bolt ci saranno alcuni legami con il passato.

Aspyr Media, che si occuperà del remake, ha promesso che rimarrà fedele alla narrativa del titolo originale, occupandosi solo di renderla più moderna dal punto di vista tecnico.

A questo proposito è interessante notare che vari esponenti del team di sviluppo provengono dalla lavorazione dell’originale KOTOR, a garanzia ulteriore.

Ma non solo, perché il lead producer di Aspyr Media, Ryan Treadwell, ha annunciato che molti dei doppiatori originali torneranno per ridoppiare i dialoghi.

Una di queste è Jennifer Hale, che nell’originale interpretava Bastile Shan, la quale ha accettato immediatamente di tornare per il suo vecchio personaggio.

Nonostante ci sia stato solamente un teaser di questo atteso remake, e non conosciamo la data di uscita, i fan dell’originale possono cominciare a tranquillizzarsi per il risultato finale.

Ma nonostante il grande impatto dell’annuncio, il PlayStation Showcase è stato dominato da un’altro reveal molto atteso da parte di Insomniac Games.

