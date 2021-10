Star Ocean The Divine Force è la celebrazione dei 25 anni della serie

L’ultimo evento State of Play ha regalato ai più grandi fan GDR una sorpresa inaspettata: per celebrare i 25 anni della popolare serie, Square Enix e tri-Ace hanno svelato ufficialmente Star Ocean The Divine Force, l’ultimo capitolo della popolare saga.

Ad oggi, la serie Star Ocean include 5 titoli principali, includendo uno spin-off ed un capitolo disegnato per smartphone: il primo episodio venne pubblicato nel lontano 1996, dunque si è trattata dell’occasione giusta per svelare il capitolo che proseguirà una saga cult mai dimenticata dagli appassionati.

Recentemente era stato inoltre rilasciato il remake del primo capitolo della serie, che potrebbe rappresentare l’occasione ideale per riscoprirla in attesa dell’ultimo episodio: di seguito potete trovare la nostra recensione di Star Ocean First Departure R.

La celebrazione del venticinquesimo anniversario di Star Ocean si è unita a tanti altri trailer svelati durante la scorsa presentazione: potete rivedere tutti gli annunci nel nostro recap completo del State of Play.

Al termine della presentazione, lo staff di Square Enix ha deciso di pubblicare un post sul PlayStation Blog ufficiale per spiegare più nel dettaglio cosa potremo aspettarci da questo titolo, che rappresenterà un ibrido tra la fantascienza e lo stile fantasy.

Per sottolineare maggiormente la fusione di questi due generi, il nuovo capitolo di Star Ocean reintrodurrà il sistema «Doppio Eroe», che consentirà di proseguire la storia in base al punto di vista di entrambi i protagonisti principali: Raymond rappresenta la fantascienza ed è un capitano proveniente da una civiltà avanzata, mentre Laeticia è una principessa ammirata in tutto il regno di un pianeta sottosviluppato.

Ad accompagnarli rispettivamente ci saranno Elena e Albaird, amici e leali compagni dei due rispettivi protagonisti dell’ultima avventura ibrida tra fantasy e sci-fi.

Gli sviluppatori hanno promesso che questo sarà il titolo con l’azione più dinamica della serie: la storia si svilupperà in base alle scelte effettuate e si potrà volare liberamente negli ambienti tridimensionali, interpretando dunque un ricco cast di personaggi.

Star Ocean The Divine Force ha puntato fortemente sulle proprie meccaniche di combattimento, che gli sviluppatori promettono essere difficili ma molto divertenti: i personaggi potranno sfruttare la propria velocità per far partire assalti, sconfiggere orde con semplici abilità o addirittura sparire di fronte ai nemici.

La storia di questo universo cambierà in seguito all’incontro tra i protagonisti Raymond e Laeticia, che decideranno di allearsi ed iniziare il loro viaggio su Aster IV. L’ultimo capitolo della serie GDR è previsto per il 2022 su PS4 e PS5: potete ammirarne nuovamente il trailer di seguito.

Durante l’evento State of Play sono inoltre stati svelati tanti nuovi dettagli su Little Devil Inside, l’atteso titolo che ha mostrato il suo meraviglioso mondo in tilt-shift e il gameplay dinamico in tempo reale.

C’è stato inoltre spazio per comunicare ufficialmente quale sarà il primo gioco gratis PlayStation Plus di novembre, dallo stile gameplay molto simile ad Among Us.

Il reveal sarebbe dunque una parziale conferma del leak emerso prima dell’evento, che avrebbe già svelato in anticipo quali saranno i giochi gratuiti PS Plus del prossimo mese.