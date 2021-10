PlayStation Plus, ecco il primo gioco di novembre

Dallo State of Play, Sony ha confermato il primo gioco che approderà sul PlayStation Plus a partire dal prossimo 2 novembre.

Si tratta di First Class Trouble, un party game dove i giocatori devono collaborare per sopravvivere a un disastro nello spazio e non farsi uccidere dall’impostore di turno, in arrivo quindi anche sul catalogo del servizio PS Plus.

Si tratta di un clone tridimensionale del classico Among Us – titolo multigiocatore di sopravvivenza sviluppato e pubblicato da Innerslotin – con dinamiche sociali estremamente simili.

Poco sotto, la descrizione ufficiale di First Class Trouble accompagnato dal nuovo trailer rilasciato stasera:

Che giochiate nei panni dei passeggeri umani o dei personoidi ribelli, dovrete usare il vostro ingegno (e le occasionali bottiglie di champagne volanti) per restare in vita. In First Class Trouble dovrete farvi strada verso la vittoria a colpi di inganno o deduzioni, in un ambiente suggestivo, ma anche inquietante e pericoloso. Che lo affrontiate completamente sobri o un tantino alticci, First Class Trouble vi servirà un cocktail pericoloso di decisioni difficili da prendere e possibilità stravaganti. L’obiettivo è disattivare il Central Artificial Intelligence Network (CAIN) della lussuosissima nave da crociera intergalattica ISS Alithea prima che assuma il controllo della nave assieme ai suoi fedeli personoidi.

