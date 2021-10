Little Devil Inside, mondo in tilt-shift e gameplay dinamico si mostrano nel trailer

Proprio come precedentemente anticipato, Little Devil Inside si è rivelato essere il grande protagonista dell’evento State of Play di ieri notte, che ci ha dato l’opportunità di scoprire il nuovo interessantissimo titolo di Neostream Interactive.

Grazie alla sua ultima presentazione, i fan PlayStation in possesso del DualSense, o rimasti per il momento su PS4, hanno dunque potuto scoprire maggiori dettagli sull’affascinante mondo che si potrà esplorare.

Proprio gli account social delle console Sony avevano svelato che Little Devil Inside si sarebbe mostrato più da vicino: così è stato, fornendo una delle migliori presentazioni per distacco dell’evento.

C’è stato però spazio anche per tanti altri annunci, nonostante sia mancata probabilmente una vera e propria bomba che accendesse l’interesse: potete trovare tutti i trailer dell’evento nel nostro recap completo.

Dopo aver concluso la presentazione, gli sviluppatori hanno deciso di condividere un maggior numero di dettagli su Little Devil Inside all’interno del PlayStation Blog ufficiale, in modo da poter approfondire ulteriormente come funziona il tutto e le meccaniche di gioco.

All’interno del titolo, ci sarà la possibilità di esplorare le aree di questo nuovo universo attraverso due diverse schermate: la prima, sicuramente più affascinante, è quella che mostra il bellissimo mondo in miniatura con l’effetto tilt-shift.

In queste occasioni, gli utenti potrebbero imbattersi in alcuni eventi casuali, che a volte sarà obbligatorio affrontare: molti di questi faranno riferimento ad alcune attività semplici, come rimuovere un blocco stradale o fare rifornimento di carburante per il proprio veicolo.

La seconda schermata invece è quella che riguarda il vero e proprio gameplay in tempo reale, dove i giocatori dovranno soddisfare i bisogni del protagonista Billy, includendo dunque una componente survival nel titolo, affrontare mostri, completare missioni e proseguire il vostro viaggio.

Gli utenti potranno scegliere se viaggiare a piedi — un metodo molto lento, ma che riuscirà a portarvi dovunque vogliate — su un mulo, con veicoli o saltando su un treno.

Gli sviluppatori hanno rivelato che l’aspetto principale che volevano mostrare nel trailer, che potete rivedere di seguito, erano le meccaniche in tempo reale e impostare il tono del gioco, così da rendere chiaro fin da subito quale titolo si troveranno di fronte gli utenti PS4 e PS5 nel 2022.

Ricordiamo che Little Devil Inside è stato uno dei primissimi titoli ad essere svelati per PS5 dopo il suo reveal: di conseguenza, divenne velocemente anche uno dei videogiochi più cercati in rete.

L’interessantissima produzione ha ricevuto anche l’approvazione di molti altri sviluppatori, che hanno rivelato come è diventato uno dei videogiochi più attesi dell’industria.

Ricordiamo però che l’accoglienza iniziale non fu accolta soltanto da aspetti positivi: gli sviluppatori si sono visti costretti a cambiare il colore di alcuni personaggi dopo essere stati accusati di razzismo.