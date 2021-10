PlayStation Plus, svelati i giochi gratis di novembre? C’è un leak

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dei nuovi giochi gratis disponibili su PlayStation Plus, ma la maggior parte dei nuovi regali potrebbe essere già stata svelata in anticipo da un leak.

Una fonte molto affidabile avrebbe infatti già anticipato i prossimi bonus di PlayStation Plus, svelando anche quale sarà uno dei nuovi giochi in VR come regalo aggiuntivo.

Gli insider in questione avevano infatti già anticipato correttamente tutti i giochi gratuiti disponibili per il mese di ottobre.

Tra i titoli che sono ancora disponibili per il download gratuito era presente anche una nuova release next-gen, resa dunque scaricabile fin dal giorno del lancio.

Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, l’indiscrezione sui nuovi giochi gratis è arrivata dal sito francese Dealabs, che ha già dimostrato la propria affidabilità in precedenza e avrebbe già confermato l’identità del leaker.

Secondo quanto rivelato da Dealabs, ecco quali sarebbero i nuovi giochi gratis che a breve dovrebbero essere annunciati per PlayStation Plus:

Kingdom of Amalur: Re-reckoning (PS4)

Knockout City (PS4/PS5)

First Class Trouble (PS4/PS5)

The Walking Dead: Saints and Sinners (VR)

Viene inoltre specificato che al posto di Kingdoms of Amalur alcune regioni dovrebbero ricevere The Sexy Brutale, anche se non è chiaro come mai si rivelerebbe necessario questo limite.

Se la lista venisse confermata, questo mese non sembrerebbero esserci giochi esclusivi PS5: gli utenti delle console next-gen avrebbero infatti accesso alle versioni next-gen di First Class Trouble e Knockout City, che comunque sono disponibili su PS4.

Insieme a The Walking Dead Saints and Sinners saranno inoltre disponibili altri due giochi in VR, la cui identità non è però stata ancora svelata.

Non resta dunque che attendere le prossime ore per vedere se questo leak sarà effettivamente confermato dall’annuncio ufficiale: in attesa di conferme dai diretti interessati, invitiamo come di consueto a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni.

A differenza di quanto accaduto lo scorso mese, alcune regioni non dovrebbero dunque ricevere un gioco gratis in più rispetto alle altre, ma dovrebbe essere offerto in sostituzione ad uno dei nuovi titoli.

Dal mese di novembre saranno dunque disponibili tre giochi gratis in più per tutti: Sony ha deciso di inaugurare questa iniziativa per celebrare il quinto anniversario di PlayStation VR.

Il servizio in abbonamento continua ogni giorno a conquistare nuovi impressionanti record: uno di questi è stato confermato anche dal Guinness World Records.