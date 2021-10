State of Play recap – Tutti gli annunci e i trailer

È l’atteso giorno di State of Play, per i videogiocatori su piattaforme PlayStation. A partire dalle ore 23.00 italiane, infatti, si terrà un nuovo appuntamento in streaming dedicato alle prossime novità in arrivo su PS4 e su PS5 – e noi di SpazioGames, come sempre, lo seguiremo da vicino per voi.

Questo significa che prima di tutto saremo live con Domenico e Stefania sul nostro canale Twitch per commentare l’appuntamento in diretta, ma anche che non può mancare il nostro live recap, che trovate di seguito.

Sappiamo che l’evento sarà dedicato ai giochi di terze parti, quindi niente novità da giochi dei PlayStation Studios come Horizon: Forbidden West o God of War: Ragnarok.

In compenso, è già stato confermato che rivedremo Little Devil Inside e ci sono indiscrezioni che suggeriscono una comparsata da parte di giochi attesissimi come Final Fantasy XVI e Hogwarts Legacy. Sarà davvero così? Lo scopriremo sicuramente.

Little Devil Inside sarà sicuramente a State of Play

A partire dalle ore 23.00, aggiornate questa pagina sul vostro browser per vedere comparire, uno di seguito all’altro, i riepiloghi degli annunci dall’evento (che durerà circa 20 minuti), con anche i trailer pronti da essere visionati più e più volte.

Ore 23.00 – Previsto l’inizio della diretta State of Play del 27 ottobre 2021.

Ore 23.01 – Si parte con Deathverse Let it Die, un gioco competitivo multiplayer, nel quale l’obiettivo sarà distruggere i propri rivali ed essere l’unico a sopravvivere all’interno di un brutale show televisivo.

I personaggi avranno armi e abilità speciali con le quali poter cacciare i nemici, realizzando anche spettacolari finisher, ottenendo anche il consenso dei fan guadagnando i relativi like. Si potranno anche forgiare nuove armi con le quali migliorare le proprie prestazioni.

Deathverse Let it Die uscirà su PS4 e PS5 durante la primavera 2022.

Ore 23:04 – La presentazione prosegue con We are OFK, un particolare videogioco musicale con 5 episodi, in ognuno dei quali sarà possibile ascoltare una musica esclusiva dell’omonima band.

Il particolare titolo narrativo e musicale uscirà nel 2022 su PS4 e PS5.

Ore 23:07 – Bugsnax si aggiorna con il nuovo aggiornamento gratuito The Isle of Bigsnax, che permetterà alle creature di indossare nuovi cappelli e ci sarà la possibilità di personalizzare la propria casa con tanti nuovi oggetti esclusivi e tanto altro ancora.

L’update sarà scaricabile senza alcun costo aggiuntivo e uscirà all’inizio del 2022.

Ore 23:09 – Svelato un nuovo gioco dedicato alla popolare serie Five Nights at Freddy’s, che espanderà la serie offrendo la possibilità di esplorare più ambienti, cercando di sopravvivere ai popolari animatronics.

Five Nights at Freddys’s Security Breach uscirà il 16 dicembre 2021 su PS5 e PS4.

Ore 23:11 – Dopo una breve presentazione dedicata a Death’s Door, c’è spazio per un nuovo simpaticissimo gioco di kart pronto a fare il suo debutto su console PlayStation, con uno stile grafico cartoon e veicoli personalizzabili

Si tratta di Kartrider Drift: sarà un gioco free-to-play completamente gratuito che sarà disponibile nel 2022.

Ore 23:13 – Svelata la nuova combattente di King of Fighters XV, la atletica Dolores. Con l’occasione è stata svelata anche la open beta, che permetterà di testare gratuitamente 8 personaggi prima dell’uscita ufficiale.

La release completa è prevista per il 17 febbraio 2022, su PS5 e PS4.

Ore 23:14 – C’è spazio anche per First Class Trouble, un titolo con uno stile di gameplay simile ad Among Us: i giocatori interpreteranno dei passeggeri intrappolati, ma tra di loro ci saranno dei personoids (impostori) che avranno l’obiettivo di eliminare gli altri giocatori senza farsi individuare.

First Class Trouble uscirà il 2 novembre su PS5 e PS4: sarà inoltre uno dei nuovi titoli gratis di PlayStation Plus per il mese di novembre.

Ore 23:16 – Star Ocean è pronto a tornare con un nuovo episodio: The Divine Force presenta lo stile grafico al quale la serie ha abituato i propri fan, con temi fantasy e sci-fi che consentiranno di controllare tanti personaggi unici tra di loro.

Star Ocean The Divine Force è previsto per il 2022: sarà disponibile sia su PS5 che su PS4.

Ore 23:19 – Come precedentemente rivelato, è arrivato il turno di Little Devil Inside, un titolo dallo stile completamente unico che offre la sensazione di esplorare un mondo costruito a mano. Il titolo cambierà stile di visualizzazione a seconda dell’esplorazione nella mappa o nel gameplay vero e proprio.

Il protagonista dovrà affrontare molti misteriosi mostri, che ultimamente hanno iniziato ad apparire da ogni singolo angolo del mondo. Sarà inoltre necessario riuscire ad affidarsi alle proprie abilità di sopravvivenza, trovando luoghi sicuri e cucinare deliziosi piatti al momento giusto.

Ci saranno dei momenti drammatici che potrebbero cambiare completamente la storia, come dimostrato in occasione di una salita in montagna, dove il nostro eroe non riusciva a far proseguire il suo destriero.

Little Devil Inside non ha purtroppo ancora una data d’uscita ben precisa, ma al momento è previsto per il 2022 su PS5 e PS4.

Ore 23:23 – Si conclude qui l’ultima presentazione State of Play dedicata alle console PlayStation.