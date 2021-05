Stagione 2 di The Witcher: uscita, episodi e tutto quello che sappiamo

La stagione 2 di The Witcher è in arrivo, e con essa tantissimi nuovi personaggi, location dei libri, costumi e tanto altro ancora. Nonostante i numerosi ritardi subiti a causa della pandemia, le riprese della serie sono finalmente terminate e la data di pubblicazione è sempre più vicina.

Ecco cosa sappiamo fino a ora sulla stagione 2 di The Witcher.

Lo scorso autunno, subito dopo aver annunciato la fine delle riprese, Henry Cavill ha pubblicato su Twitter alcune immagini di Geralt di Rivia con un look completamente rinnovato.

Il Witcher indossa infatti una nuova armatura e una gigantesca spada. In una delle due immagini s’intravede il ricordo di Renfri, personaggio che chi ha visto la prima stagione ricorderà molto bene.

I nuovi episodi vedranno anche l’arrivo di Lucinda Wright, la nuova designer dei costumi e degli oggetti di scena.

Nonostante gli showrunner e il team di Netflix abbiano sempre dichiarato di ispirarsi principalmente all’opera letteraria, molti videogiocatori avevano dato il via a vere e proprie polemiche relative agli abiti della prima stagione.

I costumi incriminati erano soprattutto le armature nilfgaardiane, considerate troppo diverse da quelle dei videogiochi.

Nello stesso periodo sono state rese pubbliche altre nuove immagini, raffiguranti Ciri intenta ad allenarsi in quella che potrebbe essere Kaer Morhen, e una Yennefer ferita, presumibilmente in seguito alla battaglia di Sodden.

Oltre a tutto ciò, lo scorso Natale Netflix ha deciso di regalarci alcune immagini dal nuovo set che potrebbero suggerire la presenza nella seconda stagione della Scuola del Lupo, una vera e propria scuola di Witcher a cui appartiene anche Geralt.

We've got a little #Witchmas present for you. Here's some sneak peeks from the set of Witcher Season 2. pic.twitter.com/CtGS354FU6

Anche il cast della stagione 2 di The Witcher è stato confermato. Oltre ai tre protagonisti, Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra, rispettivamente nei ruoli di Geralt, Ciri e Yennefer, sono tanti gli attori e i personaggi che faranno ritorno nei nuovi episodi:

La presenza nel cast di Gaia Mondadori e Bart Edwards, interpreti rispettivamente di Duny e Pavetta, fa inoltre pensare alla presenza di almeno un flashback ambientato a Cintra.

Netflix ha anche pubblicato una lunga lista di nuovi attori e dei rispettivi personaggi, tra cui troveremo anche Kristofer Hivju, famoso per avere interpretato Tormund in Game of Thrones. Ecco quali sono le nuove aggiunte del cast:

Come potete notare, è stato scelto un nuovo interprete per il personaggio di Eskel. Il ruolo era stato inizialmente affidato a Thue Ersted Rasmussen, che però ha dovuto rinunciare a causa di un conflitto di programmazione dovuto ai continui rinvii delle riprese a causa della pandemia.

Al momento non si hanno molti dettagli riguardo alla storia narrata negli episodi in uscita. Tuttavia, la sinossi della seconda stagione recita:

La creatrice della serie Lauren S. Hissrich ha anche rivelato che la seconda stagione approfondirà la storia de Il Sangue Degli Elfi, il primo romanzo della saga scritto da Andrzej Sapkowski e che narra le vicende di Geralt.

​​Geralt e Ciri intraprenderanno un viaggio verso Kaer Morhen, la casa ancestrale dei Witcher, e incontreranno anche un uomo di nome Nivellen colpito da una maledizione.

La showrunner ha specificato che gli eventi raccontati nei nuovi episodi saranno ispirati alle vicende narrate in più libri.

Se già la storia dei primi episodi si basava principalmente su Il Guardiano degli Innocenti, la raccolta di racconti sarà ancora protagonista anche nella seconda stagione di The Witcher: secondo quanto anticipato dal sito specializzato Redanian Intelligence, infatti, si farà riferimento a Un briciolo di verità, incluso proprio nel primo volume di Sapkowksi, dove Geralt incontrerà il personaggio di Nivellen.

Dovremo quindi aspettarci una narrazione molto più densa e più interazioni tra i personaggi. A quanto detto da Hissrich, tutte le relazioni instaurate tra i personaggi durante la prima stagione inizieranno a concretizzarsi e ad avere senso nella serie in uscita.

La stessa Hissrich ha dichiarato di non vedere l’ora di approfondire i personaggi di Cahir e Fringilla, definendo la loro storyline la sua «parte preferita della seconda stagione».

Finalmente i fan della saga letteraria potranno vedere il tempio di Melitele nella stagione 2 di The Witcher. Il santuario, dedicato alla dea omonima, è uno dei luoghi più amati dai lettori di Andrzej Sapkowski: si tratta di un luogo mistico situato fuori dalla capitale.

Tra i nuovi membri del cast troviamo infatti Natasha Fletcher, attrice e modella che presterà il volto a una misteriosa sacerdotessa del tempio di Melitele, il cui nome non è ancora stato reso noto.

Oltre a lei, verrà introdotto l’importantissimo personaggio di Nenneke. La sacerdotessa rappresenta una figura fondamentale nella storia di Geralt e di Ciri.

Al momento non si sa ancora con certezza chi vestirà i panni di Nenneke, ma secondo alcune voci di corridoio potrebbe trattarsi dell’attrice Julie Barclay.

Un mese fa la troupe di Netflix ha girato alcune scene della stagione 2 di The Witcher a Saunton Beach, nella parte settentrionale del Devon, nel Regno Unito.

A giudicare dalle foto scattate dal Mail Online sulla spiaggia, nei nuovi episodi farà il suo debutto la Caccia Selvaggia.

Le immagini, di qualità abbastanza scarsa, sembrano proprio rappresentare un’intensa scena di battaglia con cavalieri dalle armature spettrali e dal viso completamente coperto dagli elmi.

La Caccia Selvaggia potrebbe anche incontrare Geralt: Redanian Intelligence ha infatti confermato di aver visto anche Henry Cavill sullo stesso set alcuni giorni dopo.

In ogni caso, si tratta di una notizia accolta con grande entusiasmo dai fan della saga letteraria e ovviamente da chi ha giocato The Witcher 3: Wild Hunt.

Lo scorso autunno, la showrunner Lauren S. Hissrich ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardo al protagonista della serie. A quanto pare, nella stagione 2 di The Witcher, verrà approfondita anche la disabilità di Geralt di Rivia.

Si tratta di un argomento di cui non tutti i fan dell’opera televisiva e videoludica sono a conoscenza, poiché affrontato esclusivamente nei libri. Nell’opera letteraria il Witcher ha infatti subito una grave frattura del femore e del gomito, causa di un dolore costante anche a distanza di anni dall’infortunio.

La showrunner ha annunciato la sua intenzione di fare un passo avanti con la serie e di voler dare una rappresentazione realistica e rispettosa della disabilità di personaggio:

I haven't stopped thinking about this thread. I've read these books a dozen times, these specific sections, and I've not thought of it further than: "Geralt has some pain, onto the next thing."

I've been wrong.

I'm excited to dig into this more. To add this layer to our hero. https://t.co/ra3kc2bJk5

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 10, 2020