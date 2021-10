The Witcher, il trailer della seconda stagione in italiano è pieno di mostri

The Witcher è uno dei franchise più di successo nel mondo dei videogiochi, e anche su Netflix ha fatto fortuna diventando uno degli show più amati.

Dopo l’amatissima serie videoludica, il gigante dello streaming non si è lasciato sfuggire la possibilità di fare suo il franchise creando una serie di grande successo.

Ma The Witcher non è affatto l’unico franchise dei videogiochi che diventerà un prodotto multimediale, perché anche Tomb Raider avrà il suo adattamento televisivo.

E la stessa Netflix sta pensando di creare videogiochi tratti dalle sue serie di successo, come il videogioco che vorrebbe fare per la serie più vista di sempre.

Per quanto riguarda la seconda stagione di The Witcher, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 dicembre, poche ore fa è stato pubblicato un nuovo trailer.

Direttamente da Lucca Comics & Games 2021 è stato mostrato in anteprima il trailer in italiano, dove si vedono tanti mostri in azione tra l’altro.

Ecco il trailer in italiano:

Durante il panel della manifestazione toscana, alcuni membri del cast hanno specificato come la seconda stagione sarà migliore anche dal punto di vista estetico.

I costumi saranno migliori, ma soprattutto ci saranno un sacco di mostri e creature del Continente che Geralt dovrà affrontare.

Ed ovviamente Ciri sarà finalmente al centro del racconto, come si può intuire anche dal breve trailer mostrato oggi, e chissà quando la vedremo in azione in prima persona.

Sappiamo già che la seconda stagione renderà felici i fan dei videogiochi, come ci ha svelato Netflix un po’ di tempo fa.

Mentre tutto quello che sappiamo sulla serie lo potete trovare nella nostra guida dedicata, che vi invitiamo a consultare prima dell’uscita.

Un progetto che è stato talmente tanto di successo per Netflix, che c’è già una data per la terza stagione addirittura.