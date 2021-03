The Witcher Stagione 2, tornerà un personaggio importante dei romanzi

Nonostante ad oggi Netflix non abbia ancora confermato la data di uscita della seconda stagione della serie The Witcher, continuano ad arrivare interessanti aggiornamenti circa lo show fantasy inspirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Sembra infatti che nel nuovo ciclo di episodi farà il suo ingresso un personaggio particolarmente noto agli appassionati dei libri originali (via Redanian Intelligence).

Stiamo parlando di Nenneke, sacerdotessa del Tempio di Melitele, santuario dedicato alla dea omonima e costruito lungo il fianco di una montagna. Nei romanzi è un luogo molto affascinante (anche agli occhi di Geralt di Rivia) nel quale è possibile scorgere giardini e strutture di vario tipo, oltre a una serra scavata dentro la roccia e col soffitto interamente composto da cristalli.

Sempre nei racconti Nenneke stringe un forte rapporto sia con Geralt che con la principessa Cirilla. Non ci resta che attendere per scoprire come e in che modo gli sceneggiatori decideranno di includere la sacerdotessa nella seconda stagione della serie, sebbene si vocifera che a vestirne i panni possa essere l’attrice Julie Barclay.

Ma non solo: anche la giovane studentessa Iola e lo scrivano Jarre potrebbero fare la loro prima apparizione nella stagione numero due dello show Netflix. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel cast della serie dedicata a The Witcher ritroveremo Henry Cavill nei panni di Geralt, Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, MyAnna Buring come Tissaia, Mimi Ndiweni nei panni di Fringilla, Therica Wilson-Read nel ruolo di Sabrina e infine Millie Brady nei panni della principessa Renfri.

La seconda stagione dello show uscirà in esclusiva sul catalogo Netflix nel corso del 2021.