The Witcher Stagione 2, la trama del primo episodio ha una sorpresa

Netflix ha da tempo svelato la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, la quale proseguirà le avventure di Geralt di Rivia (interpretato nuovamente da Henry Cavill) su Netflix.

I fan di The Witcher 3 Wild Hunt e dei romanzi omonimi non vedono l’ora di immergersi nuovamente nell’universo fantasy nato dalla fantasia di Andrzej Sapkowski.

Del resto, la showrunner Lauren S. Hissrich aveva confermato tempo fa che la Stagione 2 approfondirà la storia de Il Sangue Degli Elfi, primo romanzo della saga scritto dall’autore polacco.

Considerando anche che la Stagione 3 è già attualmente nei piani , non ci resta che scoprire cosa avrà in serbo per noi questo secondo ciclo di episodi.

Come riportato anche da IGN India, la premiere della seconda stagione sarà basata sul racconto di Sapowski chiamato “A Grain of Truth“, di fatto la terza storia di The Last Wish, noto in Italia come Il Guardiano degli Innocenti.

Si tratta del primo libro della serie dedicata ai Witcher in termini di cronologia interna alla narrazione (l’edizione polacca originale venne pubblicata nel 1993, solo dopo l’uscita de La Spada del Destino).

Di base, A Grain of the Truth è un racconto impostato sul modello de La Bella e la Bestia, in cui Geralt incontra un uomo di nome Nivellan, il quale è stato condannato a indossare il volto di un mostro.

THE WITCHER Season 2 premiere episode is adapting the Andrzej Sapkowski short story A Grain of Truth. Here’s what you need to know about how @LHissrich is bringing the beloved Witcher tale to life with Geralt and Ciri. pic.twitter.com/Y0J11I3UMx — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 5, 2021

Poco sotto, vi riproponiamo la lista completa degli 8 episodi della seconda stagione:

Episode 1 – A Grain of Truth

Episode 2 – Kaer Morhen

Episode 3 – What Is Lost

Episode 4 – Redanian Intelligence

Episode 5 – Turn Your Back

Episode 6 – Dear Friend

Episode 7 – Voleth Meir

Episode 8 – [REDACTED]

Il cast della Stagione 2 di The Witcher vedrà, oltre a Cavill, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Agnes Bjorn nei panni di Vereena e Yasen Atour come Coen.

E ancora, troviamo Basil Eidenbenz nel ruolo di Eskel, Paul Bullion come Lambert, Mecia Simson come Francesca, Aisha Fabienne Ross nei panni di Lydia e Kim Bodnia come Vesemir.

