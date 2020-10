The Witcher su Netflix, la Stagione 3 in arrivo? Ecco quello che sappiamo

A marzo di quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria globale, Netflix ha deciso di sospendere le riprese della seconda stagione della serie The Witcher, ispirata ai romanzi de La Saga di Geralt di Rivia scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski tra il 1990 e il 1999 (e nel 2013).

Fortuna vuole che il riavvio delle riprese avvenuto solo poco tempo fa – come confermato anche dall’attore Henry Cavill – hanno permesso agli addetti ai lavori di tornare a pieno regime sul set.

In attesa di scoprire le prime informazioni ufficiali sulla Stagione 2 The Witcher, sono ora emersi i primissimi dettagli circa la Stagione 3, a quanto pare già nei piani di Netflix e della showrunner Lauren S. Hissrich.

Un'immagine di Yennefer.

The Witcher Stagione 3 si farà?

Il sempre affidabile portale RedanianIntelligence ha infatti rivelato in anteprima che la terza stagione dedicata alle avventure di Geralt di Rivia è stata aggiunta al database della Writers Guild of America. Si tratta di una prima – ma autorevole – conferma che The Witcher tornerà in un terzo ciclo di episodi ufficiale.

Ricordiamo inoltre che già a luglio dello scorso anno, l’insider noto con il nome di “KC Walsh” rivelò che per lo show erano state pianificate ben tre stagioni e non una. Si ipotizza, se tutto andrà come deve andare, che Netflix decida di fare uscire The Witcher Stagione 3 sul suo catalogo streaming solo nel 2022 inoltrato.

La cosa sorprende relativamente, visto e considerato anche che questa estate Netflix ha annunciato attraverso i propri canali social un nuovo spin-off di The Witcher chiamato The Witcher: Blood Origin, ambientato 1200 anni prima l’arrivo di Geralt di Rivia e raccontando quindi la nascita del primo “Strigo”.

Un Geralt pensieroso.

Ricordiamo in ogni caso che la seconda stagione di The Witcher dovrebbe basarsi a grandi linee su Il Sangue degli Elfi (la prima era invece ispirata ai racconti letti ne Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino). L’uscita dei nuovi episodi arriverà nel corso del 2021 su Netflix.

Nel cast della serie – da cui è stata tratta anche la saga di videogiochi omonima targata CD Projekt RED – troviamo Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri), oltre a Jodhi May (la Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.