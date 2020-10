SSD di PlayStation 5: ecco quali misure saranno supportate

Il video di teardown, dove abbiamo assistito allo smontaggio di PlayStation 5, ci ha svelato alcuni dettagli relativi alla costruzione e alle caratteristiche della console next-gen di casa Sony, come la curiosa presenza dei vani per la polvere, la facilità con cui potremo smontare la scocca o la procedura per metterla in orizzontale o verticale.

Tra quanto mostrato nel corso del video ci sono, però, anche le misure degli SSD interni che potremo installare aggiuntivamente a quello nativo della console, approfittando di uno slot predisposto. Sony aveva anticipato che sarà possibile aumentare l’archiviazione da 825 GB di PS5 (dei quali ne sarebbero disponibili molti meno), rimandando al futuro per i dettagli su quali SSD di terze parti saranno effettivamente compatibili e quali no.

Lo slot per l'SSD aggiuntivo su PS5

In merito, gli slot mostrati nel video ci lasciano intendere che potremo affidarci a diversi tagli di SSD NVME PcIe 4.0 M.2: c’è spazio per 2230, 2242, 2260 e per il più longilineo 2280, a vostra discrezione.

La caratteristica chiave è che, qualsiasi dimensione scegliate, questi SSD devono essere pari alle specifiche di quello interno di PS5 (ossia con 5,5 GB/s di velocità) per mantenere inalterate le performance della console.

Rimaniamo in attesa che sia la compagnia giapponese, ora, a diffondere una lista specifica degli SSD supportati – anche se i prezzi probabilmente non saranno inferiori a quelli della scheda di memoria Seagate da 1 TB che potete usare su Xbox Series X e Xbox Series S.