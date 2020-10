PlayStation 5 nera (e di altri colori): il teardown suggerisce che è solo questione di tempo

Fin da quando Sony ha presentato ufficialmente la sua PlayStation 5, molti appassionati si sono posti una domanda: sarà possibile averla in colori diversi da quello bianco che è ormai il simbolo della nuova generazione della casa giapponese? Mentre la compagnia non si è espressa in merito a possibile colorazioni alternative, l’odierno video di teardown di PS5 suggerisce che potrebbe essere solo una questione di tempo, prima di vedere arrivare davvero una possibile PlayStation 5 nera.

Nel corso del video in cui Masayasu Ito ha smontato la console, infatti, abbiamo potuto vedere che estrarre la scocca è in realtà estremamente semplice (al contrario che cambiare orientamento da orizzontale a verticale e viceversa), molto più di quanto si potesse pensare. Basterà, infatti, semplicemente farla scorrere via, sia per quanto riguarda la parte frontale che quella posteriore, senza l’ausilio di nessun cacciavite.

La scocca bianca si potrà smontare semplicemente facendola scivolare via. L'ideale, se doveste volere una PlayStation 5 nera!

Un meccanismo dal funzionamento così semplice favorisce ovviamente la commercializzazione di scocche personalizzate, sia nei colori che nei temi, e la realizzazione di console dalla livrea speciale per l’uscita dei giochi che potranno avere maggior richiamo tra il pubblico.

Come era facile immaginare, notato questo dettaglio molti appassionati hanno già dato vita ai loro mock-up, immaginando PS5 con diversi look.

Attendiamo ora che sia Sony a pronunciarsi sulla possibilità di scocche personalizzate ufficiali per la sua PlayStation 5, che potrebbe diventare disponibile in altre colorazioni rispetto a quella bianca vista fino a oggi.

PS5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la digital. Avete letto le novità in arrivo per i Trofei?