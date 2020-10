Spostare PS5 da verticale a orizzontale non è così pratico

Il nuovo video teardown di PS5 ha mostrato il design della console molto da vicino, oltre che la componentistica interna.

Sony ha focalizzato l’attenzione sui suoi sforzi per rendere l’hardware finalmente silenzioso e capace di raffreddarsi a dovere.

L’obiettivo, come raccontato, era tenere un equilibrio tra la potenza di calcolo di una macchina next-gen e la sua funzionalità.

Switching the PS5 from vertical to horizontal (x1.25 speed) pic.twitter.com/8rSqGdb3TO — Nibel (@Nibellion) October 7, 2020

L’utente Twitter Nibel ha però condiviso una porzione del video sul social network che rivela un aspetto piuttosto controverso della console.

Una delle caratteristiche di PlayStation 5 è la possibilità di stenderla in orizzontale o disporla in verticale.

Com’è noto, in entrambi i casi la console si serve di un vassoio, che diventa stand se questa viene posizionata in verticale.

Nel video, viene mostrato che questo vassoio non funziona semplicemente ad incastro, ma richiede di avvitare e svitare una vite posta al centro.

L’intero processo dura 35 secondi in un video mandato alla velocità x1.25 e, considerando che qui viene eseguito da un ingegnere, non è esattamente il massimo della praticità che ci saremmo immaginati.

Le dimensioni della console potrebbero aver giocato un ruolo notevole nell’applicazione di una vite, presumibilmente per evitare rischi di cadute e danneggiamenti.

Di certo, non si tratta della soluzione più comoda, e parrebbe indicare che una volta scelta una posizione per PS5 potrebbe essere il caso di lasciarla così per un tempo prolungato.