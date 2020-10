PlayStation 5 dichiara guerra alla polvere: avrà degli slot per contenerla

Chiunque presti attenzione alla salute dei suoi dispositivi elettronici sa bene che la polvere può essere una nemica fastidiosa e difficile da scongiurare. Un PC impolverato, e allo stesso modo una console, potrebbe vedere soffrire i suoi sistemi di raffreddamento, in particolar modo la sua ventilazione – motivo per cui è sempre bene preoccuparsi di tenere il più pulito possibile l’interno degli apparati elettronici. La preoccupazione è condivisa da Sony, considerando che la compagnia giapponese, durante il video di teardown dedicato a PlayStation 5, ha voluto mostrare anche un piccolo dettaglio sotto la scocca della console: qui, infatti, sono presenti dei fori che conducono a dei vani raccogli-polvere.

La polvere si depositerà così al loro interno e, rimuovendo la scocca della console (un’operazione che non richiederà cacciaviti, ma solo un movimento a mani nude), potrete sfruttare degli appositi buchi con l’aspirapolvere per aspirarla via.

Uno dei fori dei vani raccogli-polvere di PlayStation 5

«PS5 dispone di due vani raccogli-polvere in queste due posizioni» ha spiegato Masayasu Ito, nel corso del video. «La polvere raccolta nei vani può essere aspirata attraverso questi due fori.»

Tra gli altri dettagli svelati nel video di teardown di PlayStation 5 vi ricordiamo la facilità di rimozione della scocca e le operazioni da fare per spostare la console da orizzontale a verticale (e viceversa).

PS5 esordirà sul mercato europeo il prossimo 19 novembre. La console next-gen di Sony sarà venduta a 499,99€ per l’edizione standard e 399,99€ per quella senza lettore Blu-Ray. Per ogni ulteriore dettaglio, vi rimandiamo alla nostra guida alla console.