Squid Game, il videogioco esiste (ed è giocabile)

Squid Game è l’ormai celebre la serie TV sudcoreana trasmessa da Netflix, divenuta in breve tempo un vero e proprio fenomeno inarrestabile

Lo show ispirato a Battle Royale è infatti diventato lo show più visto sulla piattaforma streaming diventando in poche settimane uno dei contenuti più visti di sempre.

Persino un gioco come GTA V ha deciso di omaggiare serie, includendo all’interno di GTA Online i giochi mortali affrontati dai protagonisti originali.

Senza contare che Squid Game è stato acclamato anche dall’artista BossLogic, il quale ha deciso di omaggiarlo a modo con un crossover dedicato ad Among Us davvero unico nel suo genere.

Ora, come riportato da GamesRadar+, un gruppo di modder ha deciso di usare il sistema di creazione di giochi noto come Core per ricreare le sfide mortali presenti nella serie di successo di Netflix.

Deep Horizons, un team di sei persone con sede in Cile, ha infatti dato vita a una serie di livelli ispirati allo show, tra cui l’iconico “Red Light, Green Light” (con “Un, Due, Tre, Stella”) all’interno di Core.

La piattaforma Core è parecchio simile al noto Dreams di Media Molecules, permettendo però ai giocatori di creare i loro giochi in Unreal Engine.

Poco sotto, un video che mostra il risultato ottenuto (davvero molto ben fatto):

Axel Leiva di Deep Horizon ha spiegato che il primo livello di ‘Squid Fish Game’ è scaturito semplicemente dall’amore del team per la serie.

Con la natura virale e la popolarità esplosiva ottenuta dallo show, il team sperava di attirare i giocatori il più rapidamente possibile

Iniziando con “Red Light, Green Light”, e la “Glass Bridge Challenge” come punto di partenza, il team ha poi aggiunto la sfida “Honeycomb”.

Ma non solo: i modder sperano di aggiungere anche altri giochi della serie, in attesa di una potenziale seconda stagione (non ancora annunciata ufficialmente).

Se volete provare il tutto con mano, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo (e buon divertimento).

Avete letto anche che uno dei giochi di Squid Game più famosi in assoluto è stato ricreato in Unreal Engine, dandoci un’idea di come sarebbe un vero videogioco dedicato alla serie.

Vero anche che che Netflix starebbe davvero pensando di realizzare un videogioco ispirato proprio alla serie Squid Game.

Ma non solo: di recente è stata pubblicata anche la sorprendente versione PSOne di Squid Game, come fosse un vero e proprio videogioco a 32-bit.