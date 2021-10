Squid Game piace anche a BossLogic, e lo omaggia a modo suo… con Among Us

Squid Game è il fenomeno del momento di Netflix, una di quelle che serie che tutti guardano e di cui tutti parlano, e anche BossLogic è rimasto colpito dallo show.

La serie coreana sbarcata sulla piattaforma di streaming racconta un mondo distopico, in cui persone indebitate partecipano a giochi sadici che ricordano Battle Royale per vincere dei soldi.

Un’idea, quella nata dal romanzo originale, che è diventata il genere dei battle royale che conosciamo. Anche se qualcuno ha voluto fare un film sui battle royale dei battle royale.

Squid Game è anche la serie preferita di Neil Druckman, che recentemente ha espresso le sue preferenze in merito ai prodotti Netflix.

Cosa c’entra Among Us, direte? Apparentemente niente, sebbene anche in Squid Game ci possano essere delle persone sospette e degli intrighi da scoprire.

Ma l’estro creativo di BossLogic può tutto, ed il celebre artista digitale ha deciso di omaggiare la serie Netflix… trasformando i carcerieri in personaggi di Among Us.

Va detto che, almeno a livello di vestiario, i personaggi si assomigliano abbastanza e l’associazione di idee potrebbe venire molto spontanea.

Come sempre, BossLogic è riuscito a catturare perfettamente l’essenza di quello che dovrebbe essere un crossover perfetto.

Sarà che il magenta è molto simile al colore rosso del personaggio di default di Among Us, ma questa rielaborazione di Squid Game ci piace molto.

Ora non possiamo non pensare a come sarebbe un eventuale gioco a tema Squid Game. Basterebbe già creare uno scenario particolare per il videogioco di bluff dei record, ed è fatta.

Chissà che questa idea strampalata non diventi uno dei nuovi videogiochi pubblicati da Netflix, insieme a quelli già noti da qualche giorno.

Nel frattempo, qualcuno ha creato anche una versione picchiaduro di Among Us, che è decisamente un buon palliativo.

BossLogic è noto per tantissime opere a tema videoludico, come quando immagino Brie Larson nei panni di Samus in un ipotetico film di Metroid.