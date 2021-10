Netflix sta pensando di fare un videogioco su Squid Game (ovviamente)

Che a Netflix piaccia il mondo dei videogiochi è abbastanza chiaro, e quando si ritrova con un successo come Squid Game è normale pensare: “e se facessimo un videogioco?”.

La serie sudcoreana che ricorda Battle Royale è il successo del momento, ha catturato una marea di spettatori ed è uno dei contenuti più visti di Netflix.

Le affinità con i videogiochi già ci sono in fondo, perché Squid Game ha ispirato anche i creatori di un popolare gioco online a riproporre un’idea scartata.

E i giochi della serie sono arrivati anche in GTA V, che ha riproposto le sfide mortali di Squid Game all’interno del titolo Rockstar Games.

Il passo potrebbe essere molto breve, perché Netflix sta seriamente pensando di far diventare Squid Game stesso un videogioco.

Intervistato dall’Hollywood Reporter, il dirigente della compagnia Minyoung Kim ha parlato di come il brand potrebbe espandersi al di fuori del prodotto televisivo.

Insieme alla possibilità di creare vari prodotti di intrattenimento legati a Squid Game, a Kim è stato chiesto se Netflix abbia in mente anche un videogioco:

«Stiamo guardando a molte possibilità diverse, dai giochi, prodotti per i consumatori, e altre, per trovare ciò che realmente possiamo offrire al nostro pubblico.»

Mentre si discute su una possibile seconda stagione di Squid Game, Netflix non sembra avere intenzione di lasciare andare il marchio così in fretta.

D’altronde già l’idea stessa della serie è molto videoludica, se vogliamo, visto che ci sono dei giocatori che devono sopravvivere a delle sfide mortali e rimanere gli ultimi in vita. Un po’ come succede in qualunque battle royale in stile Fortnite.

Quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe diventare a sua volta un film, perché Epic di recente ha discusso la possibilità di poter trasformare la sua gallina dalle uova d’oro in un lungometraggio.

Quella di Squid Game, per altro, non sarebbe la prima volta per Netflix, perché giusto di recente ha lanciato un altro videogioco su una sua proprietà intellettuale.

E per i suoi abbonati ha già lanciato una serie di videogiochi gratis: ecco come dovete fare per scaricarli.