Squid Game in Unreal Engine è vera next-gen “mortale”

Squid Game, la serie TV sudcoreana trasmessa da Netflix, non sembra voler perdere quota, grazie anche e soprattutto a una popolarità fuori scala.

Lo show neanche troppo velatamente ispirato a Battle Royale è infatti il successo del momento, diventando in una manciata di settimane uno dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming.

Del resto, persino un gioco come GTA V ha dato spazio alla serie, includendo al suo interno gli ormai celebri giochi mortali, incluso “un, due, tre, stella”.

Il fenomeno Squid Game è piaciuto tantissimo anche al popolare artista BossLogic, che ha deciso di omaggiarlo a modo con un sorprendente crossover dedicato ad Among Us.

Ora, come riportato da GamesRadar+, uno dei giochi di Squid Game più famosi in assoluto è stato ricreato in Unreal Engine, dandoci un’idea di come sarebbe un vero videogioco dedicato alla serie.

Lo YouTuber Futurize ha infatti condiviso il progetto nel subreddit r/UnrealEngine con ben 1006 voti. Nel video, un gruppo di semplici modelli poligonali dà “vita” al gioco visto in “Red light, Green Light”.

Questo vede un gruppo di persone tentare di andare da un lato all’altro dell’area senza essere individuati dalla bambola robot gigante, per una versione mortale di “un, due, tre, stella”.

Poco più in basso, la clip che mostra il risultato finale:

Proprio come nella serie, non tutti i giocatori sono in grado di tagliare il traguardo, uccisi in maniera brutale a pochi minuti dal primo turno.

Ovviamente, questa versione di Squid Game in Unreal Engine non è liberamente scaricabile, né è previsto al momento alcun tipo di download gratuito.

