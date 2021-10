L’Un, Due, Tre, Stella mortale di Squid Game diventa un videogioco

Squid Game è sicuramente la serie fenomeno del momento, disponibile da Netflix da alcune settimane ma in grado di far registrare un indice di gradimento davvero fuori scala.

La serie coreana disponibile sulla piattaforma di streaming racconta la storia di alcune persone piene di debiti, “costrette” a partecipare a un vero e proprio battle royale, per vincere un montepremi davvero ricco.

Si tratta, quindi, di una di quelle che serie che tutti guardano e di cui tutti parlano, visto che anche BossLogic è rimasto colpito dallo show.

Del resto, Squid Game è diventata anche la serie preferita di Neil Druckmann, il quale ha da poco espresso le sue preferenze in merito agli show Netflix.

Ora, a fronte del successo della serie, qualcuno ha reimmaginato l’episodio Red Light, Green Light di Squid Game come fosse un vero e proprio gioco per la prima PlayStation a 32-bit.

Si tratta, più in particolare, della sequenza chiave della prima puntata dello show Netflix, quella in cui i partecipati sono chiamati a giocare al classico “Un, due, tre, stella”, ma in una forma decisamente più pericolosa e mortale.

Lo scopo del gioco è fermarsi non appena la bambola gira la testa, avanzando quando l’inquietante manichino guarda altrove.

Se la bambola vi sorprende a muovervi, anche solo minimamente, sarete immediatamente colpiti da un proiettile e uccisi.

La versione PSOne della sequenza è ricreata piuttosto bene, nonostante lo stile grafico sia del tutto simile a quello grezzo ed elementare dei primissimi giochi apparsi sulla console Sony.

Poco sotto, trovate il video che mostra Squid Game sulla prima PlayStation (via The Gamer):

