Square Enix sarà acquisita? Diverse compagnie interessate

Un rumor proveniente da una fonte molto attendibile suggerirebbe la possibile acquisizione di Square Enix nel prossimo futuro, con diversi gruppi che starebbero valutando di avviare le trattative.

L’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft all’incredibile cifra di oltre 7 miliardi di dollari aveva già fatto pensare che tutto fosse possibile nell’industria videoludica, ed adesso anche gli autori di serie storiche come Final Fantasy non sembrano più così intoccabili.

È però altamente probabile che assorbire Square Enix arriverebbe anche a costare una cifra considerevolmente più elevata di quanto investito da Microsoft per tutto il gruppo Bethesda, anche se mancano ancora delle valutazioni precise.

A suggerirlo è un report proveniente da Bloomberg Japan (via Push Square), che sostiene vi siano diverse compagnie interessate ad acquisire Square Enix e che starebbero sondando la situazione, per capire se questo affare possa andare in porto.

Tuttavia, come abbiamo già evidenziato, abbiamo poco altro su cui poterci basare: non è chiaro quali sarebbero le parti interessate alla compravendita, né le eventuali cifre che verrebbero discusse.

Inoltre, bisogna sottolineare come Square Enix è una compagnia che ha anche altre divisioni oltre a quella videoludica: non sappiamo quindi se l’acquisizione riguarderebbe unicamente gli studi che producono videogiochi o se invece verrebbe incluso tutto il pacchetto.

Naturalmente i maggiori indiziati sarebbero i due big player dell’industria, ricordando ovviamente che si tratta di pura speculazione: Sony e Microsoft, che hanno avuto entrambe modo recentemente di realizzare accordi esclusivi con Square.

Dal lato Sony, bisogna infatti ricordare la recente esclusività temporale di Final Fantasy XVI, che ha garantito a PS5 una ip di peso con la quale portarsi in vantaggio sulla concorrente.

Una mossa che replica quanto già accaduto con Final Fantasy VII Remake, il cui accordo di esclusività, tecnicamente parlando, sarebbe terminato la scorsa settimana.

Tocca però ricordare che anche Bethesda aveva fatto accordi di esclusività con Sony per portare Deathloop e Ghostwire Tokyo su PS5, e questo non le ha impedito di venire acquisita dal colosso di Redmond.

In più occorre ricordare che anche Microsoft ha avuto modo di realizzare accordi molto importanti, portando al day one su Xbox Game Pass giochi importanti come Octopath Traveler ed il più recente Outriders.

In ogni caso, al momento ricordiamo che si tratta solo di un rumor: anche se venisse confermato, il fatto che diverse parti stiano valutando una possibile acquisizione non significa che essa poi avvenga veramente.

Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati con tutte le novità sulla vicenda, non appena emergeranno ulteriori dettagli.

