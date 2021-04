Final Fantasy XVI, ora è ufficiale: sarà un’esclusiva temporale PS5

L’annuncio di Final Fantasy XVI su PS5 era stato circondato da alcuni dubbi, data la poca chiarezza di Sony durante l’annuncio riguardo l’esclusività console.

Inizialmente era stato infatti annunciato come esclusiva PS5, salvo poi esserci stato un leggero dietrofront da parte del colosso giapponese, con cui in maniera molto vaga non volevano confermare né smentire la presenza dell’ultimo capitolo della saga di Square Enix su altre piattaforme.

Sapevamo però che sarebbe dovuto uscire su PC, anche se una pubblicità aveva comunque lasciato dei dubbi perfino su quando sarebbe uscita questa versione.

Oggi Sony ha finalmente deciso di fare un po’ di chiarezza, confermando ufficialmente che Final Fantasy XVI sarà un’esclusiva temporale PS5.

Sony ha confermato che Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva console temporale PS5.

La pagina ufficiale americana dedicata ai videogiochi in uscita su PS5 presenta infatti una particolare dicitura relativa al sedicesimo titolo principale della saga.

Non viene svelata la data di lancio ufficiale, ma si può notare una scritta che riferisce chiaramente che «non sarà disponibile su altre console per un periodo limitato».

Il fatto che sia stato specificato console si riferirebbe dunque non tanto al PC, ma anche ad una possibile uscita su Xbox Series X|S, la cui uscita diventa adesso molto probabile anche se, ricordiamolo, siamo ancora in attesa di ulteriori conferme.

Non è invece ancora del tutto chiaro se la versione PC sarà anch’essa disponibile al day one oppure no, anche se le ultime informazioni relative alla pubblicità che vi abbiamo citato lascerebbero intendere che, all’inizio, uscirà solo su PS5.

Come sempre, vi terremo aggiornati nel caso di ulteriori novità sulla data di uscita e su ulteriori piattaforme annunciate.

Di Final Fantasy XVI attualmente sappiamo ben poco per una precisa scelta degli sviluppatori, che non vogliono causare speculazioni quando il gioco non è ancora stato portato a termine.

Comunque, sappiamo certamente che sarà molto orientato all’azione e non dovrebbe essere dunque troppo dissimile da Final Fantasy XV.