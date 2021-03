Microsoft dà il benvenuto a Bethesda: “alcuni giochi” esclusiva Xbox

Microsoft ha dato il benvenuto al gruppo ZeniMax Media e Bethesda con un breve post firmato Phil Spencer su Xbox Wire.

Spencer ha anticipato che, come da rumor, diversi titoli di Bethesda saranno portati su Xbox Game Pass già questa settimana.

Inoltre, è stato chiarito che «alcuni nuovi titoli in futuro (…) saranno esclusivi per i giocatori PC e Xbox».

Non è precisato se questi giochi copriranno quelli già annunciati, come The Elder Scrolls VI e Starfield, o si tratterà di altri ancora da presentare.

Non vengono menzionati, inoltre, titoli di prossima uscita del gruppo, come Deathloop di Arkane e GhostWire Tokyo di Tango Gameworks, che saranno esclusive console (e PC) PS5 per un anno.

Bethesda ha condiviso per l’occasione un video che esplora la storia della compagnia e celebra questa nuova milestone.

Nel suo post su Xbox Wire, l’executive vice president al gaming di Microsoft ha ricordato tutti gli studi di ZeniMax Media coinvolti nell’operazione:

Bethesda Game Studios

id Software

ZeniMax Online Studios

Arkane

MachineGames

Tango Gameworks

Alpha Dog

Roundhouse Studios

«Oggi abbiamo completato ufficialmente l’acquisizione di ZeniMax Media, parent company di Bethesda Softworks», ha spiegato Spencer, ponendo fine ad una lunga corsa a suon di approvazioni degli enti regolatori, in ultimo l’antitrust dell’Unione Europea.

Spencer ha voluto cogliere l’occasione per ricordare il suo caro amico Robert A. Altman, fondatore di ZeniMax Media, scomparso solo poche settimane fa.

«I giocatori dovrebbero sapere che le console Xbox, il PC e Game Pass saranno il posto migliore per provare i nuovi giochi Bethesda, inclusi alcuni nuovi titoli in futuro che saranno esclusivi per i giocatori Xbox e PC», ha aggiunto.

Inoltre, questa settimana saranno introdotti «giochi Bethesda addizionali su Xbox Game Pass. Restate sintonizzati per nuovi dettagli».

Ciò lascia immaginare che i rumor relativi ad un evento programmato per l’11 marzo siano veri, che si tratti di un Inside Xbox o di un appuntamento creato ad hoc.