Xbox Game Pass: ufficiale un nuovo big disponibile fin dal day one

Microsoft ha confermato i rumor dei giorni scorsi riguardo ad una new entry su Xbox Game Pass, il suo opulento servizio in abbonamento.

Sui social, infatti, è arrivata la conferma che Outriders sarà disponibile fin dal primo giorno di disponibilità nella libreria del servizio.

Il lancio è in programma per l’1 aprile su tutte le piattaforme ma gli abbonati a Xbox Game Pass lo avranno senza costi aggiuntivi su console e mobile (non su PC).

RPG shooter Outriders is coming to @XboxGamePass on day one! Full details here: https://t.co/L6S78HWOVs — Xbox Wire (@XboxWire) March 15, 2021

Outriders è il nuovo shooter cooperativo di People Can Fly, lo studio polacco responsabile per serie come Bulletstorm.

Il gioco, in arrivo sulle versioni Xbox One e Xbox Series X|S di Xbox Game Pass, è stato recentemente al centro di una demo estensiva che ha raccolto pareri positivi, al netto di qualche asperità del comparto tecnico.

L’ultima volta lo abbiamo provato lo scorso giugno, cogliendo la bontà del progetto di People Can Fly, «un po’ Gears of War, un po’ DOOM».

Il fatto che arrivi fin dal primo giorno su Xbox Game Pass per console e mobile (tramite cloud gaming) rappresenta di certo un’integrazione di livello nel servizio.

Un servizio che a marzo ha già celebrato una ricchissima prima ondata, con tra gli altri NBA 2K21 e Football Manager 2021.

Inoltre, soltanto la scorsa settimana ha fatto capolino sulla piattaforma una ventina di giochi firmati Bethesda.

La chiusura dell’acquisizione del gigante del publishing è stata infatti chiusa con una tornata di classici e titoli moderni per tutte le console di Microsoft, mobile e PC.

Cinque di questi giochi saranno potenziati attraverso FPS Boost, un sistema che consentirà di avere frame rate sensibilmente superiori rispetto ai prodotti di partenza, su Xbox Series X.

Le sorprese non sarebbero finite qui, dal momento che un altro grande editore starebbe per unirsi alla causa di Xbox Game Pass in un futuro prossimo.