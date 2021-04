Final Fantasy VII Remake, finisce l’esclusività Sony: altre versioni in arrivo?

Final Fantasy VII Remake era stato annunciato come un’esclusiva temporale PlayStation per un anno dal lancio, che ricordiamo essere avvenuto il 10 Aprile 2020.

Significa dunque che fra pochi giorni l’accordo preso tra Square Enix e Sony terminerà ed il titolo dovrebbe essere tecnicamente libero di sbarcare anche su altre piattaforme.

Abbiamo scoperto che un accordo simile a questo è stato fatto anche per Final Fantasy XVI, di cui ieri è stato svelato ufficialmente che sarà un titolo esclusivo PS5 solo temporaneamente.

TheGamer ci ha ricordato dunque questa data molto importante, riportando anche le parole dell’analista Benji Sales su Twitter che evidenzia come si aprirebbero le porte a delle eventuali versioni per PC o Xbox.

Significa che se Square Enix avesse in mente dei futuri porting di Final Fantasy VII Remake su altre piattaforme, potrebbe iniziare a farlo già a partire da questo mese.

Ovviamente ci tiene anche a frenare gli entusiasmi, ricordando che solo perché l’esclusività temporale sta arrivando al termine questo non significa che l’annuncio arriverà subito dopo, il prossimo mese o giù di lì: significa semplicemente che, se davvero volesse rivelarli, potrebbe farlo in qualunque momento.

Just as a heads up, the contract for Final Fantasy VII Remake exclusivity to PlayStation ends in 3 days on April 10th, 2021

So if Square Enix has any plans on bringing this game to other platforms such as PC or Xbox they can start talking about it as soon as this month. pic.twitter.com/3hZ7x8qMdL

— Benji-Sales (@BenjiSales) April 7, 2021