Splinter Cell, il remake del primo capitolo è stato annunciato: ecco il trailer

Ubisoft ha annunciato di essere al lavoro su un remake di Splinter Cell che riguarderà il primo capitolo.

La serie con protagonista Sam Fisher è rimasta ferma a Blacklist, ultimo capitolo ufficiale della saga che ha sancito anche il blocco per tanti anni.

Qualche tempo fa era successo un caso abbastanza curioso nei dintorni dei server del gioco, che hanno dato adito ad una sorta di spy story videoludica.

La notizia di oggi arriva dopo mesi di rumor abbastanza incessanti, visto che recentemente si è tornati a parlare proprio di Splinter Cell in varie occasioni.

L’annuncio di Ubisoft non riguarda un nuovo capitolo, ma il ritorno dell’originale Splinter Cell in una versione rivista e corretta, un vero e proprio remake.

Il team di sviluppo alla guida di questo progetto è Ubisoft Toronto, principale responsabile di Far Cry 6, e sarà basato sul potente Snowdrop engine proprietario, che verrà usato anche per Avatar: Frontiers of Pandora e per il titolo su Star Wars in sviluppo presso Ubisoft Massive.

Ubisoft ha divulgato questo annuncio in una maniera singolare perché, sebbene poco sotto possiate trovare un trailer, non abbiamo visto ancora immagini o video di Splinter Cell Remake.

Il publisher ha infatti diramato un annuncio di lavoro e, contestualmente, annunciato che le nuove forze serviranno proprio a riportare in auge la prima storia di Sam Fisher.

Sono passati 19 anni da quando il primo Splinter Cell fece capolino come esclusiva Xbox e, in un momento non meglio definito, lo storico titolo tornerà.

Il producer Matt West ha dichiarato che il remake è ancora in una fase molto preliminare dello sviluppo, ma che il team si aspetta di poter usare tutte le tecnologie di nuova generazione che possano migliorare grafica, gameplay, ed ovviamente inserire luci ed ombre dinamiche aumentando ancora di più il feeling unico della serie:

«Quello che stiamo cercando di fare è essere sicuri che lo spirito dei primi giochi rimanga intatto, in ognuna delle sfaccettature che hanno dato ai primi Splinter Cell la loro identità. […] Lo manterremo lineare come l’originale, non lo renderemo un open world.»

Un remake molto fedele all’originale, mentre le meccaniche open world sembra saranno appannaggio del nuovo capitolo, stando alle prime indiscrezioni.

Un titolo che si ispirerà ad un grande videogioco del 2016, in alcune delle meccaniche e nella sua struttura di base.

Splinter Cell tornerà anche in altri modi, perché qualche tempo fa è stata annunciata una serie animata con il supporto di Ubisoft.