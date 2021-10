Splinter Cell, il nuovo capitolo si ispirerà a un big del 2016?

Durante la giornata di ieri, la redazione di VGC ha rivelato che Ubisoft avrebbe in cantiere un nuovo capitolo della saga stealth di Splinter Cell.

Riprendendo le fila del franchise di successo, il prossimo episodio dovrebbe essere un capitolo regolare vero e proprio e non uno spin-off come quelli visti di recente su mobile e VR.

Il report suggerisce anche che il nuovo Splinter Cell sarà guidato da uno studio esterno alla sede di Montreal, sebbene al momento Ubisoft non abbia confermato la notizia in veste ufficiale.

Ricordiamo che i fan più sfegatati della serie potranno in ogni caso godersi presto la nuova serie Netflix attualmente in lavorazione.

Il logo della serie animata.

Ora, Jeff Grubb di VentureBeat ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, pur non confermando ufficiale l’indiscrezione messa in giro dai colleghi di VGC.

Il giornalista e insider ha infatti reso noto che una sorta di prototipo di gioco in perfetto stile Splinter Cell sarebbe stato testato da Ubisoft durante la scorsa estate.

Questo progetto sarebbe stato messo sotto la lente di ingrandimento assieme anche a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake (da tempo scomparso dai radar).

I tester non avrebbero però avuto modo di passare molto tempo con il – presunto – nuovo Splinter Cell, tanto che dalle poche informazioni rilasciate non è chiaro cosa eventualmente ci aspetta.

Vero anche che quella versione del gioco sembrava combinasse l’azione tipica della serie Ubisoft con elementi presi di peso dal reboot di Hitman del 2016.

Ciò non significa che questo sia lo stesso gioco a cui fa riferimento VGC, visto che nulla esclude che il publisher d’oltralpe abbia deciso di prendere in considerazione altre meccaniche e stili di gioco.

Ricordiamo che, stando alle fonti, il nuovo capitolo si troverebbe in una fase iniziale dello sviluppo, con un reveaa previsto nel corso del prossimo anno.

