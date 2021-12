Splinter Cell, il nuovo capitolo sarà open world? Spuntano conferme

Dopo 8 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo principale della serie, i fan di Splinter Cell stanno attendendo con ansia un possibile revival della serie videoludica ispirata ai romanzi di Tom Clancy.

Splinter Cell Blacklist uscì infatti nell’ormai lontano 2013, ma la popolarità calante in quegli anni del genere stealth convinse Ubisoft a dare maggior risalto ad altri franchise di maggior successo, abbandonando per il momento le avventure di Sam Fisher.

Nonostante non sia ancora arrivato alcun annuncio ufficiale in merito, sembra però che un nuovo capitolo della serie sia attualmente in sviluppo: l’idea del publisher sarebbe infatti quella di dare nuova vita a una saga molto importante.

Per fare ciò, sembra che Ubisoft vorrebbe ispirarsi al revival di Hitman, un’altra action-stealth molto importante riportata in vita con successo dall’ultima trilogia.

A tal proposito, come riportato da Wccftech, è arrivata un’altra conferma molto importante da Tom Henderson, giornalista molto conosciuto dai fan per i suoi leak affidabili, sulla volontà del publisher di voler rivitalizzare Splinter Cell.

Per fare ciò, secondo quanto riporta Henderson, si starebbe pensando di introdurre un gameplay con meccaniche open world: l’idea sarebbe quella di proporlo come se fosse «un Assassin’s Creed maggiormente stealth».

Per rendere l’idea di come verrebbe fuori il gameplay, il mondo aperto del prossimo Splinter Cell è stato paragonato anche a Halo Infinite: l’ultima esclusiva Xbox ha effettivamente voluto introdurre anch’esso questa importante novità per la sua campagna.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021