Far Cry e Splinter Cell stanno per tornare (non nel mondo dei videogiochi)

Lo sceneggiatore di John Wick, Derek Kolstad, ha annunciato a luglio dello scorso anno di essere al lavoro su una nuova serie animata dedicata a Splinter Cell, la saga Ubisoft di titoli stealth purtroppo assente dal mercato da un bel po’ di tempo.

In occasione della Geeked Week, Netflix ha confermato che la serie con protagonista Sam Fisher farà il paio a una seconda serie animata, ispirata a Far Cry 3: Blood Dragon.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un’espansione standalone del terzo capitolo della saga di Far Cry, sviluppata da Ubisoft Montreal.

Il videogioco originale si svolge in un’isola dal look futuristico e retrò esplorabile a piacimento, dove il giocatore veste i panni del cyborg Rex ‘Power’ Colt.

Come riportato da Variety, Netflix e Ubisoft Film & Television hanno deciso di rafforzare la partnership, con lo streamer che ha ordinato una prima serie anime per adulti basata genericamente sul franchise di Far Cry, e una seconda ispirata allo spin-off del terzo capitolo e chiamata Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

Il team creativo della serie non è ancora stato formato, ma lo show sarà prodotto da Hélène Juguet, Hugo Revon e Gérard Guillemot di Ubisoft.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix sarà composta da sei episodi e sarà anche stavolta un omaggio ai primi anni ’80. Lo show fu annunciato per la prima volta nel 2019, per poi sparire dai radar.

Per quanto riguarda Splinter Cell, purtroppo non è arrivata nessuna novità particolare: la serie è al momento confermata per due stagioni, composte da 16 episodi, in arrivo prossimamente sul catalogo streaming Netflix.

