Splinter Cell, nuovo annuncio in arrivo? C’è un indizio importante

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che vorrebbero Ubisoft al lavoro su un nuovo capitolo di Splinter Cell, l’amata saga stealth ispirata agli omonimi romanzi di Tom Clancy.

Dopo l’uscita dell’ultimo capitolo Blacklist, Sam Fisher si è infatti preso una lunga pausa dal mercato videoludico che potrebbe terminare presto: sembra infatti che Ubisoft stia cercando di registrare proprio il marchio Splinter Cell.

Le prime conferme che parlavano di un nuovo capitolo della serie sottolineavano che l’annuncio potrebbe arrivare già il prossimo anno: questa mossa potrebbe essere dunque un modo di prepararsi all’imminente reveal.

Al momento lo sviluppo sarebbe però nelle fasi iniziali, che avrebbero però già svelato un’importante novità: il prossimo Splinter Cell dovrebbe avere meccaniche open world, simili a quanto visto su Halo Infinite o Assassin’s Creed.

Secondo quanto riportato da TheGamer, Ubisoft avrebbe inviato la richiesta per registrare il marchio Splinter Cell il 6 dicembre 2021, per la sezione relativa ai servizi di intrattenimento.

Si tratterebbe dunque di un fortissimo indizio che potrebbe non solo aver confermato l’effettivo sviluppo di un nuovo capitolo della saga stealth, ma che un annuncio potrebbe essere imminente.

Naturalmente, occorre ricordare che la registrazione di un marchio non implica sempre e soltanto l’arrivo di nuovi giochi, ma può essere utilizzato anche come metodo per tutelare le proprie IP e tenere comunque vive possibili opzioni per il futuro.

Detto ciò, considerate le voci sempre più insistenti arrivate nelle ultime settimane, l’arrivo di un successore di Splinter Cell Blacklist, ormai richiesto da tanti anni dai fan, sembrerebbe ormai essere alle porte, pur ricordando che non è ancora arrivato un annuncio ufficiale.

Di conseguenza, vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni: probabilmente saremo in grado di scoprirne di più già nelle prossime settimane.

Nel frattempo, vale la pena di segnalare che proprio Splinter Cell Blacklist è stato coinvolto in un’incredibile spy story riguardante i server di gioco, con tanto di utenti che avrebbero impersonato impiegati di Ubisoft.