Gioco Ubisoft gratis per una settimana (ed è fuori di testa)

Ubisoft ha deciso di darci la possibilità di giocare Riders Republic per diversi giorni in attesa del lancio, previsto per il 28 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna.

Del resto, il gioco si propone come un grandioso open world a tema sportivo, che ci farà provare alcuni dei più adrenalinici sport estremi di sempre.

Al titolo abbiamo anche dedicato una ricca anteprima nella quale il nostro Domenico ha evidenziato luci e ombre in attesa del lancio, esaltando la natura ambiziosa del prodotto.

Vero anche che il gioco Ubisoft era atteso inizialmente per il mese di febbraio 2021, sebbene la software house transalpina abbia poi optato per un posticipo di diversi mesi.

Ora, come segnalato nel sito ufficiale del gioco, Ubisoft ha annunciato una prova gratuita di Riders Republic della durata di una settimana, sia per quanto riguarda la versione PC che quella console.

La Settimana di Trial prepara i giocatori a piazzarsi tra i primi 10 in una gara di massa per avere la possibilità di ottenere fantastiche ricompense: una bicicletta Canyon di Riders Republic e la Gold Edition del gioco.

Basterà andare alla pagina Settimana di Trial sul sito ufficiale di Riders Republic e cliccare sul nome della tua piattaforma. I giocatori su PC potranno scaricare il gioco nella loro libreria giochi di Ubisoft Connect.

La settimana di Trial è disponibile su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Stadia. I giocatori su console dovranno riscattare la chiave per la settimana di Trial sulla loro piattaforma.

La settimana di Trial di Riders Republic avrà inizio il 21 ottobre alle 9:00 e terminerà il 27 ottobre alle 9:00 (ore italiane). Avrete accesso al gioco completo e potrete giocare per un massimo di 4 ore.

Ubisoft non è nuova a iniziative del genere, visto che di recente ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis che riscattabile però per un periodo limitato.

Ma non solo: Far Cry 6 è appena uscito, ma già si parla del sequel che, stando alle parole della stessa Ubisoft, per la prima volta potrebbe essere completamente online.

Infine, un altro storico franchise Ubisoft sarebbe pronta a tornare con un gameplay diverso da quello al quale la seroe ci ha abituato nel corso delle passate generazioni.