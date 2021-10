Assassin’s Creed Valhalla regala una modalità inedita, gratis da oggi

Diverse settimane fa Ubisoft ha confermato che il suo Assassin’s Creed Valhalla avrebbe ricevuto nuovi contenuti di un certo spessore, incluse espansioni gratuite.

L’avventura di Eivor sta continuando quindi a proporre una mole di contenuti considerevole, molti dei quali davvero importanti e incisivi.

Di recente l’ultimo capitolo del franchise dedicato agli assassini ha visto l’aggiunta di un nuovo livello di difficoltà Nightmare, in grado di dare filo da torcere.

Ma non solo: il publisher d’oltralpe starebbe infatti pianificando da tempo il rilascio di nuovi DLC ed espansioni di Valhalla, anche non a pagamento.

Ora, come confermato anche da VGC, Ubisoft ha oggi lanciato l’espansione Viking Age Discovery Tour di Assassin’s Creed Valhalla.

L’esperienza educativa, che permette ai giocatori di esplorare e interagire con la storia e la cultura del mondo dell’età vichinga, è gratuita per tutti i possessori del gioco.

Una versione standalone di Discovery Tour: Viking Age è anche disponibile ora per PC tramite Ubisoft Connect e l’Epic Games Store al prezzo di 16,99€, con le versioni per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Stadia e Luna previste all’inizio del 2022.

Questa modalità permetterà di esplorare l’Inghilterra dell’era vichinga come fossero visite guidate che mettono in mostra vari aspetti della vita nel nono secolo.

Il Discovery Tour: Viking Age propone oggetti provenienti dalle collezioni di musei come l’Hampshire Cultural Trust del Regno Unito, oltre al Preston Park Museum & Grounds, York Archaeological Trust.

Chiudono il quadro la British Library, così come la Réunion des Musées Nationaux della Francia e il Museo Nazionale della Danimarca.

