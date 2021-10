Splinter Cell, nuovo capitolo in sviluppo: arriva la prima conferma

Dopo anni di silenzio e qualche cross-over più o meno riuscito, fonti interne a VGC hanno rivelato che Ubisoft avrebbe dato l’ok allo sviluppo di un nuovo capitolo della saga di Splinter Cell.

Il nuovo titolo sarebbe stato messo in produzione come mezzo per riconquistare i fan delusi dai recenti sforzi per far rivivere il franchise su mobile e VR.

Non è chiaro quali studi stiano lavorando al progetto, anche se due persone a conoscenza dei piani di Ubisoft hanno suggerito che il nuovo Splinter Cell è stato guidato da uno studio esterno alla sede di Montreal.

Stando alle fonti, il titolo si trova in una fase iniziale di produzione ma c’è una piccola possibilità che possa essere annunciato il prossimo anno.

Il logo della versione VR di Splinter Cell.

Il sequel arriverà quindi in un momento in cui la compagnia transalpina sta cercando di ricostruire la sua immagine, dopo le recenti vicende legate a molestie e abusi che hanno portato a un gran numero di dimissioni e allontanamenti nella società.

Ubisoft ha rifiutato al momento di commentare la notizia circa la lavorazione di un nuovo capitolo del franchise.

Splinter Cell, nata dalla penna di Tom Clancy, vede come protagonista Sam Fisher, un agente speciale che lavora per la divisione governativa “The Third Echelon”.

L’ultimo capitolo ufficiale del franchise è Splinter Cell Blacklist del 2013, dopo il debutto nel 2002 con il primo e storico episodio.

Negli ultimi anni, l’editore di Assassin’s Creed ha più volte lasciato intendere di stare seriamente considerando di riportare in auge la serie.

Solo lo scorso anno, il CEO Yves Guillemot ha dichiarato che la serie di Splinter Cell avrebbe avuto bisogno di evolversi prima di poter tornare veramente sulle scene con un capitolo nuovo di zecca.

Sam Fisher sarà in ogni caso coinvolto in XDefiant e ha un gioco ad hoc in arrivo su Oculus, in attesa di saperne di più sul ritorno in pompa magna per console e PC.

In attesa di quando la IP tornerà ai suoi antichi fasti, i fan più sfegatati potranno almeno godersi la nuova serie Netflix in cantiere.

Parlando ancora di Ubisoft, avete letto che la compagnia vi dà modo di provare un gioco di prossima uscita gratuitamente e per un’intera settimana?