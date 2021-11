Splinter Cell, gratis l’episodio più amato della saga (in attesa del prossimo)

I giocatori con un po’ di anni sulle spalle sono, probabilmente, tra quelli che più incessantemente chiedono un nuovo Splinter Cell.

La fortunata saga Ubisoft che, per tanti anni, ha rivaleggiato con Metal Gear Solid, è ormai da molti anni scomparsa dalle scene.

Un franchise che ogni tanto sembra tornare tra rumor, persone ben informate, e conferme a mezza bocca, ma senza una verità definitiva.

E quando Splinter Cell torna lo fa in modi che difficilmente ci possiamo aspettare, ma che comunque possono riservare delle sorprese.

Mentre continuiamo ad essere tristi perchè Ubisoft non vuole far tornare il franchise in auge, siamo anche contenti perché da oggi ce ne regala uno.

Potete scaricare infatti Splinter Cell Chaos Theory gratis su PC tramite Ubisoft Connect, come ormai succede spesso sulla piattaforma del publisher francofono.

La promozione è valida entro il 25 novembre, data ultima per poter scaricare il gioco gratis. Per farlo dovete semplicemente collegarvi a questo indirizzo con il vostro account.

Ecco la descrizione completa della promozione:

«È l’anno 2008 Blackout di intere città … sabotaggi nelle borse mondiali … corruzione dei sistemi elettronici degli organi di Difesa Nazionale … questa è una guerra informatica. Puoi scaricare il tuo gioco gratuito su Ubisoft Connect PC dalle 14:00 del 17 novembre alle 15:00 del 25 novembre (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!»

Splinter Cell Chaos Theory uscì nel 2005, e fu il terzo episodio della serie di Ubisoft creata con la consulenza del compianto Tom Clancy, con protagonista l’inossidabile Sam Fisher.

Il presunto nuovo capitolo della saga è in sviluppo, e pare che si ispirerà fortemente ad un grandissimo videogioco del 2016.

Mentre quei pochi progetti con protagonista Sam Fisher chiudono, a dimostrazione di una vera e propria maledizione sul franchise.

Il franchise farà anche delle apparizioni in altri titoli, ma non è certo quello che ci aspettiamo da un titolo così importante.