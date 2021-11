Spider-Man torna su PS4 e PS5 a fine mese (ma non nel gioco che pensate voi)

Da tempo si parla dell’arrivo di Spider-Man all’interno di Marvel’s Avengers, uno degli eventi più attesi dalla community (nonostante l’eroe non sia ancora disponibile come personaggio giocabile).

A quanto pare, l’attesa sta per finire: Spider-Man è pronto a lanciarsi nell’avventura di Iron Man e soci in esclusiva per le versioni PlayStation del gioco dedicato ai Vendicatori.

L’Amichevole Ragno di Quartiere era stato infatti riconfermato da Crystal Dynamics alcune settimane fa, lasciando intendere che ormai fosse questione di giorni.

Del resto, gli sviluppatori non hanno mai fatto mistero di non aver mai smesso di lavorare a Spider-Man, confermando che il rilascio dell’Arrampicamuri era alle porte.

Ora, come riportato anche da PSU, Spider-Man farà il suo debutto in Marvel’s Avengers con un evento a tema a partire dal 30 novembre prossimo.

Parliamo dello Spider-Man: With Great Power Hero Event su PS4 e PS5, oltre al fatto che il nuovo aggiornamento aggiungerà anche una incursione inedita di Klaw.

La notizia arriva tramite un post sul blog del sito ufficiale di Marvel’s Avengers, con una versione più dettagliata della roadmap del gioco coi nuovi contenuti in uscita.

Poco sotto, l’immagine apparsa poche ore fa sul sito del gioco:

«Le acrobazie ad alta quota dell’Uomo Ragno portano un modo completamente nuovo di vivere il gioco da soli o con gli amici» si legge nella descrizione ufficiale.

«Le sue abilità di movimento e combattimento uniche sono sicuramente una grande aggiunta a qualsiasi squadra d’assalto che deciderà di affrontare le missioni nell’Iniziativa Avengers».

Per quanto riguarda la trama dell’evento, seguirà Peter in un viaggio per fermare una nuova minaccia mortale dell’AIM, e dovrà fare squadra con i Vendicatori per aiutarlo a fermarla.

L’arrivo dell’arrampicamuri era stato promesso per l’inizio del 2021, e finora non erano giunte ulteriori notizie su una data specifica né eventuali aggiornamenti.

L’eroe sarà in ogni caso rielaborato in una chiave personale e unica, molto vicino alla versione dei fumetti creata da Steve Ditko.

Al momento non è chiaro come e in che modo Spidey si differenzierà dalle altre versioni apparse nel mondo dei videogiochi, prima tra tutte quella di Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games.

Proprio parlando della prima avventura da solista dell’Uomo Ragno, Insomniac ha da poco spiegato come l’ipotesi crunch abbia convinto il team a realizzare il bellissimo confronto finale.

Ma non solo: proprio durante la giornata di ieri Square Enix ha ammesso che Marvel’s Avengers è stato un disastro, nonostante tutto.

Crystal Dynamics si è detta comunque intenzionata a supportare il titolo per altri anni, convinta che qualcosa di buono possa farsi definitivamente spazio.