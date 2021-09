Marvel’s Avengers finalmente si ricorda di Spider-Man: ecco quando arriva

Marvel’s Avengers aveva fatto discutere molto i fan per la decisione di rendere esclusivo Spider-Man, uno dei supereroi certamente più amati dal pubblico, come esclusiva PlayStation.

Tuttavia, nonostante l’action di Crystal Dynamics sia uscito nel 2020, a oggi l’Uomo Ragno non è ancora stato reso disponibile su Marvel’s Avengers, né i fan hanno mai avuto idee chiare su quando sarebbe arrivato l’iconico supereroe.

Gli sviluppatori avevano già provato in precedenza a rassicurare i fan, sottolineando come il team stesse ancora lavorando per introdurre questo personaggio.

Poche settimane fa era invece arrivata una conferma tanto attesa: Crystal Dynamics aveva infatti dichiarato che Spider-Man sarebbe uscito nel 2021.

Adesso è arrivata però la conferma ufficiale grazie a una roadmap recentemente diffusa dagli sviluppatori (via GameSpot), che conferma anche quale sarà la finestra di lancio di Spider-Man.

Il supereroe si unirà al cast di Marvel’s Avengers verso la fine del 2021 e farà parte di una serie di contenuti aggiuntivi che saranno implementati nel suo action.

Durante la stessa finestra di lancio torneranno a disposizione diversi eventi e saranno disponibili tante piccole migliorie, come alcuni sistemi che saranno bilanciati nuovamente ed un aumento del level cap.

Anche l’attuale mese di settembre vedrà in arrivo alcune piccole novità per celebrare il primo anniversario del gioco: potete guardare voi stessi tutti i dettagli nella roadmap ufficiale qui sotto.

La roadmap diffusa da Crystal Dynamics conferma inoltre, qualora ce ne fosse bisogno, che Spider-Man sarà un personaggio esclusivo PS5 e PS4: questo significa che i possessori delle versioni Xbox e PC non potranno utilizzarlo.

Per l’occasione sarà disponibile anche un nuovo evento eroe, per celebrare il suo ingresso nel cast: purtroppo non sappiamo ancora la data precisa del lancio, ma salvo ripensamenti adesso i fan sapranno che comunque l’Uomo Ragno arriverà entro la fine dell’anno.

Ad ogni modo, il titolo è stato oggetto di forti divisioni tra pubblico e critica, ma gli sviluppatori avevano comunque garantito che l’avrebbero supportato a lungo: la roadmap sembrerebbe dunque confermare la volontà di Crystal Dynamics di risollevare la loro avventura.

Uno degli aggiornamenti principali arrivati recentemente nel titolo è Operation Black Panther, un’espansione che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in una nostra anteprima, è riuscito a rivitalizzarlo.

Per Crystal Dynamics sarà importante non mollare e continuare a fare tutto ciò che è in loro potere per recuperare i costi di sviluppo dopo il disastroso lancio: Spider-Man potrebbe dunque riuscire a portare entusiasmo per i possessori della versione PlayStation.